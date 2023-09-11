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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhalif kesimler aynı safta aynı slogan etrafında buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhalif kesimler aynı safta aynı slogan etrafında buluştu

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu istifa etmeli" diyerek aslında kalmasını istediği iddiasıyla ilgili "Muhalif kesimlerin Kılıçdaroğlu’ndan sıdkı öyle sıyrılmış durumda ki... Erdoğan’la aynı safta aynı sloganı haykırmaya bile razı olacak durumdalar." dedi.

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Seçim mağlubiyeti sonrası değişim tartışmalarının merkezindeki CHP'de Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına olumsuz yanıt verdi. Parti içi muhaliflerin çabası görünen tabloda sonuç vermedi.

CHP'de eleştirilerin odağındaki Kılıçdaroğlu'na yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde “İstifa etmeli” diyor. “Gitmeli” “Bir saniye bile durmamalı” sözleri dikkat çekti.

"Erdoğan’ın bu tutumu bile Kılıçdaroğlu’nu kurtaramaz"

Bu durumu Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yazısında değerlendirdi ve akıllara gelen soruyu sordu:

"Muhalif kesimlerin Erdoğan ne derse tam tersinde hizalanma durumu var ya... Acaba Erdoğan, “Kılıçdaroğlu gitmeli, istifa etmeli” diyerek kalmasını mı sağlamaya çalışıyor?

Valla bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Erdoğan’ın bu tutumu bile Kılıçdaroğlu’nu kurtaramaz. Muhalif kesimlerin Kılıçdaroğlu’ndan sıdkı öyle sıyrılmış durumda ki... Erdoğan’la aynı safta aynı sloganı haykırmaya bile razı olacak durumdalar."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı için tıklayın

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