Doğukan Manço hastanelik oldu: Bu hayatımda üçüncü kez başıma geliyor

Gıda alerjisi olan Doğukan Manço, katıldığı bir düğünde yediği patlıcan nedeniyle hastanelik oldu.

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Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda patlıcana anafilaktik şok seviyede alerjisi olduğunu belirterek, “Yakınlarım bilir, müdahale edilmezse solunum yolum tıkanıncaya kadar ağır reaksiyonlar veriyor vücudum” dedi.

Manço, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sefer de yırttık. Patlıcana anafilaktik şok seviyesinde alerjim var. Yakınlarım bilir, müdahale edilmezse solunum yolum tıkanıncaya kadar ağır reaksiyonlar veriyor vücudum. Bu hayatımda üçüncü kez başıma geliyor.”

“Bir düğünde karanlıkta gelen yemeği gözüm seçemeyince emin olmak için garsona ‘Püre mi patlıcan mı?’ diye sordum. ‘Püre’ dedi.”

"Erken müdahale ile toparladım"

“Sadece bir çatal ucu aldım ve patlıcan olduğunu anladım. Kısa sürede belirtilerden etkilendiğimi anlayıp soluğu hastanede aldım.”

“Erken müdahale ile toparladım. Garson muhtemelen genç oluşu sebebiyle heyecanlandı ne dediğini bilmiyordu ya da patlıcan püresi diye algıladı. Şu an için iyiyim.”