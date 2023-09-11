Ankara anketi! Melih Gökçek, Turgut Altınok'tan fark yedi!

AK Parti'nin Ankara adayının kim olması gerektiğiyle ilgili anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Adaylığını ilk açıklayan isim olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 'siyaseten kanlısı' Melih Gökçek'e fark attı. Gökçek'in Turgut Altınok'un adaylığını engellemek için bir zamanlar adaylığını engellediği isimlerle görüşüp 'aday olun' baskısı yaptığı iddia edilmişti.

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31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçimlere yaklaştıkça silaset kulislerinde aday isimleri artarken, anketler de peş peşe geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP'nin adayı Mansur Yavaş" açıklamasının ardından AK Parti'nin Ankara adayının kim olacağı merak ediliyor.

AK Parti'nin Ankara adayı için kuislerdeki aday borsasında dolaşan isimler sınırlı kalırken, Asal Araştırma, bu sabah yayınladığı anketinde vatandaşlara 'AK Parti'nin Ankara adayı kim olmalı?' sorusunu sordu. Gelen cevaplara göre ilk sırada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var.

Turgut Altınok, Melih Gökçek'e fark attı

Asal Araştırma anketinde asıl dikkat çeken ise adaylığını açıklayan tek isim olan Turgut Altınok ile siyasi anlamda kan davalısı olan Melih Gökçek isimleri arasındaki rekabet oldu. Ankette Melih Altınok ikinci sırada çıkarken, Melih Gökçek 3. sırada yer alabildi.

Altınok'un önüne kesmeye çalışıyor

Melih Gökçek'in, yerel seçimler için kulis çalışmalarına başladığı ve Turgut Altınok'un adaylığını engellemek için daha önce aday olmalarının yolunu kestiği isimlerle temasa geçip "aday adaylığını açıklayın" diye cesaretlendirmeye çalıştığı konuşuluyor.

İşte Asal anketinden çıkan "AK Parti Ankara adayı kim olsun" sorusuna gelen cevaplar...

Süleyman Soylu: Yüzde 14.2

Turgut Altınok: Yüzde 11.3

Melih Gökçek: Yüzde 9.0

Veysel Tiryaki: Yüzde 6.4

Murat Kurum: Yüzde 6.1

Murat Köse: Yüzde 6.0

Asım Balcı: Yüzde 5.3

Hakan Han Özcan: Yüzde 4.2

Serhat Oğuz: Yüzde 3.7

Mustafa Tuna: Yüzde 3.0

Murat Ercan: Yüzde 2.5

Fatih Şahin: Yüzde 2.1

Emrullah İşler: Yüzde 2.0

Enver Demirel: Yüzde 1.8

Tuğrul Türkeş: Yüzde 1.7

Hulusi Akar: Yüzde 1.5

Murat Alparslan: Yüzde 1.5

Fuat Oktay: Yüzde 1.3

Lütfiye Selva Çam: Yüzde 0.9

Diğer: Yüzde 5.2

Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 10.3