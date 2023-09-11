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MSB duyurdu: Sınır hattında 12 kişi yakalandı

MSB duyurdu: Sınır hattında 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahıslardan 5'inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4'ünün FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.

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