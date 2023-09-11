İstanbul'da araç içinde cinsel ilişkiye giren 2 erkeği bastılar! 20 bin lira rüşvet istediler! Suçüstü yakalandılar

İSTANBUL'da araç içinde eşcinsel ilişkiye giren iki erkeği basıp bu kişilerden "size işlem yapmayız ama 20 bin TL vereceksiniz" diyerek rüşvet istedi. Paranın bir bölümünü alan iki polis, rüşvetin devamını almaya gidince meslektaşlarının baskınına uğradı. İki polise 'rüşvet' suçundan 3 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

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Pandemi nedeni ile sokağa çıkma yasağının olduğu bir gün devriye ekiplerde görevli iki polis, park halindeki bir aracın yanına yanaştı. Araçtaki iki erkeğin cinsel ilişki yaşadıklarını gören iki polis, bu kişilerden, ‘işlem yapmama’ karşılığında 20 bin TL istedi. Rüşvetin bir kısmı verildi. Kalan parayı vermeyen 2 adam karakola gitti. Karakol polisi suçüstü yaptı; 2 polise rüşvetten ceza verildi.

Park halindeki otomobili fark ettiler

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına dayandırarak yaptığı habere göre olay, pandemi nedeni ile sokağa çıkma yasaklarının olduğu 2021 yılında yaşandı. Devriye ekipler amirliğine bağlı çalışan polis memurları Mazlum K. ile Ahmet Y., devriye sırasında park halindeki bir aracın yanına yanaştı.

'İlişki yaşadınız, işlem yapacağız' diye...

Aracın içine dikkatli bakan polis memurları, iki erkeğin cinsel ilişki yaşadıklarını fark etti. Polisler ilk olarak kimlik kontrolü yaptı. A. D. ve Z. D. isimli iki kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri nedeniyle herhangi bir idari para cezası kesilmedi. Ancak iki polis, bu kişilere, ‘Cinsel ilişkiye girdiğiniz için işlem yapacağız’ diyerek ekip aracına binmelerini istedi.

Polis aracında eşcinsel ilişkiyi anlattırıp...

İki kişi, polislerin ekip aracına bindirildi. Bu sırada polisler, bu iki kişiden yaşadıkları cinsel ilişkiyi anlatmalarını istedi. A. D. ve Z. D.’nin yaşadıklarını anlattığı süreçte polis memuru Ahmet Y. de anlatılanları kayda alda. İki kişi, kendilerine ceza kesilmemesini istedi. Bu sırada polisler 20 bin TL vermeleri halinde herhangi bir işlem yapılmayacağını söyledi.

Kaydı fark etmeden 20 bin TL istediler

Bu sırada, rüşvet istenen iki kişiden biri, fark ettirmeden ses kaydı almaya başladı. Polislerle, iki kişi arasındaki ‘rüşvet pazarlığı’ da kayda girdi. Taraflar 20 bin TL ödenmesi konusunda anlaştı. A. D., o an üzerinde bulunan 1000 TL’yi polislere verdi. Bu iki kişi, polislere “Kalan 19 bin lirayı da yarın verelim” dedi. Polislerin de kabul etmesi ile bu iki kişi, herhangi bir işlem yapılmadan evlerine gitti.

Karakola gidip şikayetçi oldular

Ancak A. D. ve Z. D., ertesi gün fikir değiştirdi. Bu kişiler, karakola giderek yaşadıklarını ve kendilerinden rüşvet istendiğini anlattı. Karakol polisi durumu savcıya bildirdi. Bu aşmadan sonra, karakol polisi ile A. D. ve Z. D. ortak hareket etmeye başladı. Seri numaraları alınmış 19 bin TL hazırlandı. Z. D., polislerden Ahmet Y. ile görüştü; “19 bin lira hazır. Nereye getireyim” diye mesaj attı. Polisin konum bildirmesi üzerine anılan noktaya gidildi.

İki polise 3 yıl 6 ay hapis cezası

Z. D., 19 bin liralı Ahmet Y.’yi verdiği an meslektaşları suçüstü yaptı. İki polis memuru gözaltına alındı. Yargılama aşamasında suçlamaları kabul etmeyen iki sanığa ‘rüşvet almaktan’ 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yerel mahkeme kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı. Karar kesinleşti.