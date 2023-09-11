İzmir caza doyacak! 30. İzmir Avrupa Caz Festivali 14 Eylül'de başlıyor

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) bu yıl 30'uncusu düzenlenen İzmir Avrupa Caz Festivali, 14 Eylül'de Ömür Göksel'in seslendireceği Frank Sinatra şarkılarıyla başlayacak.

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İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Goethe Enstitüsü İzmir, İzmir İtalya Konsolosluğu, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu, Fransız Kültür Merkezi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 14-27 Eylül tarihlerinde her yaştan cazseveri ağırlamaya hazırlanıyor.

İzmir Avrupa Caz Festivali'nin ilk etkinliği 14 Eylül'de, Türkiye'de pop müziğin olduğu kadar cazın da başarılı icracılarından Ömür Göksel'in "Frank Sinatra Şarkıları" konseriyle başlayacak. Konserde Göksel'e, Zafer Çebi Orkestrası eşlik edecek.

Dünyaca ünlü üçlüler, Uri Gincel Trio 19 Eylül'de, Fabio Zeppetella Organ Trio 20 Eylül'de, Vein Trio 22 Eylül'de ve Kora Jazz Trio 27 Eylül'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) caz rüzgarı estirecek.

"Cazın Kadın Sesleri" adlı söyleşiye ev sahipliği yapacak festival kapsamında 26 Eylül'de "Feminen", Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde dans performansı sergileyecek.

Ayrıca festival süresince Sirel Ekşi ve Ümit Tunçağ'ın katılımıyla gazetecilik öğrencilerine yönelik caz yazarlığını konu alan atölye düzenlenecek.

30. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin son etkinliği ise Şubat 2022'de 92 yaşında hayata gözlerini yuman Türk caz trompetçisi Maffy Falay'ın yaşamını konu alan belgesel gösterimi olacak. Yönetmenliğini Deniz Yüksel Abalıoğlu'nun yaptığı "Maffy's Jazz" belgeseli 29 Eylül'de İKSEV Salonu'nda gösterilecek.

"Festivalde buluşalım"

İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, AA muhabirine, 30 yıllık tarihi boyunca İzmir Avrupa Caz Festivali'nin kültürler arası iletişimi sağladığını söyledi.

Etkinliğin her yaştan caz dinleyicisine hitap ettiğini ifade eden Sarper, "Sadece konserlerden ibaret olmayan bu festivalin eğitim programlarıyla da hem caz müziğine hem de gençlerimize son derece faydalı katkılarda bulunduğunu düşünüyorum." dedi.

Sarper, festival aracılığıyla uluslararası platformda başarısını kanıtlamış müzisyenlerin belirlediği gelecek vadeden genç Türk müzisyenlerin İKSEV bursuyla yurt dışında eğitim aldığını, bu sayede caz kültürünün de hem Türkiye'de hem de İzmir'de geliştiğini aktardı.

30. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin de kültürler arası etkileşim ve eğitim misyonlarıyla yoluna devam ettiğini kaydeden Sarper, şöyle konuştu:

"İzmir'de gerçekleştirilen en önemli sanatsal faaliyetlerden birinde yurt dışından uluslararası boyutta önemli sanatçıları izleme olanağı sunmayı, eğitim boyutuyla da gençlerimize katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Festivalde buluşalım ve birlikte olalım diyorum, konuklarımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı söylüyorum."