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Hudut Kartalları 10'u terörist 12 kişi yakaladı

Hudut Kartalları 10'u terörist 12 kişi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5’i PKK/KCK/PYD-YPG, 4’ü FETÖ, 1’i DEAŞ terör örgütü üyesi olmak üzere toplamda 12 kişinin yakalandığı duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklama, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan 12 kişinin yakalandığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklama şu şekilde:

Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5’inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4’ünün FETÖ, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MSB
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