Hudut Kartalları 10'u terörist 12 kişi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5’i PKK/KCK/PYD-YPG, 4’ü FETÖ, 1’i DEAŞ terör örgütü üyesi olmak üzere toplamda 12 kişinin yakalandığı duyurdu.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklama, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışan 12 kişinin yakalandığı duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklama şu şekilde:
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5’inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4’ünün FETÖ, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.