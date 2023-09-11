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Çocuklarda görme problemlerine karşı nasıl önlemler alınmalı?

Göz Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nurullah Bulut, Nazlı Özışık'la Her Şeyin Başı Sağlık programına konuk oldu. Bulut, çocuklarda ve yetişkinlerde yaşanan göz sağlığı problemleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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Yeni eğitim dönemiyle birlikte okulların kapılarını açması, çocukların eğitim hayatına geri dönmesi anlamına geliyor. Ancak bu dönemde artan bilgisayar kullanımı, kitap okuma alışkanlıkları ve dijital ekranlar karşısında çocuklarda göz sağlığı sorunları da dikkat çekiyor.

Memorial Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. M. Nurullah Bulut, Nazlı Özışık'la Her Şeyin Başı Sağlık programında, çocuklarda ve yetişkinlerde yaşanan göz sağlığı problemleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Bulut, 'Çocuklarda göz muayenesi ne sıklıkla yapılmalı', 'Premium lens nedir, kimlere uygulanabilir', 'sarı nokta hastalığı tedavisinde neler yapılabilir' gibi sorulara yanıt verdi.

Çocukların göz sağlığının okuldaki başarılarını etkilediğini ifade eden Bulut, çocukların ekran maruziyetinin sınırlanması gerektiğini söyledi. Bulut, çocukların 20 dakikada bir 20 saniyeliğine en az 6 metre uzağa bakmaları gerektiğini aktardı.

Okula başladıkları zaman sık sık gözlerini kırpan, okuldan eve döndüklerinde baş ağrısı ve göz ağrısı çeken çocuklarda kırma kusuru olabileceğini ifade eden Bulut 'ailelerin bu konuda dikkatli olmasında fayda var' dedi. Bulut, bu belirtileri olan çocukların uzman hekime gözükmesi gerektiğini söylerken, 'kırma kusuru'nun ne gibi sağlık sorunlarına yol açtığını da anlattı.

Programın tamamını izlemek için tıklayın...

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