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Bakan Hakan Fidan'dan Astana'da FETÖ mesajı

Bakan Hakan Fidan'dan Astana'da FETÖ mesajı

Kazakistan'a resmi temaslarda bulunmak için giden Bakan Fidan, FETÖ ile mücadeleye vurgu yaptı. FETÖ'ye karşı hep birlikte uyanık olunması gerektiğini söyleyen Bakan Fidan, "Türkiye ve diğer ülkelerde ne yapmak istediklerini biliyoruz. Hain örgütle ilgili tüm desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

İkili arasındaki bölgesel konular, ticari ve ekonomik hususlar ile birlikte ülkeler arası iş birliği konuları görüşüldü.

Görüşmenin ardından basın toplantısında açıklama yapan Bakan Fidan, Kazakistan ile ticari hacmin yıldan yıla artarak devam edeceğini söyledi.

Fidan, "Kazakistan'daki en büyük yatırımcılardan biriyiz. Asya ve Avrupa arasındaki ticari ilişkileri geliştirecek bir konuma sahibiz. Kazakistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemekteyiz" dedi.

FETÖ ile mücadelede adımları görüştüklerini de belirten Bakan Fidan, "Ortak düşmanımız FETÖ ile ilgili adımları görüştük. Türkiye ve diğer ülkelerde ne yapmak istediklerini biliyoruz. Hain örgütle ilgili tüm desteği vermeye hazırız. FETÖ örgütüne karşı hep beraber uyanık olmalıyız" açıklamasını yaptı.

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