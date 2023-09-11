Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı 1 milyon lira değil 804 bin TL alacak! 12 yıl önce kazansa 3 Ferari alabilecekti

Atv'de yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Güvercin, son soruyu doğru cevaplayarak 1 milyon liralık büyük ödülün sahibi oldu. Ancak Güvercin 1 milyon lira değil 804 bin lira alabilecek. Büyük ödülü 12 yıl önce kazansa 3 Ferrari alabilecekken bugün ancak Fiat Egea alabilecek. İşte nedeni...

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Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi bir gece yaşandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun da alnından öptüğü yarışmacı, bugün milyonluk soruyu açtırdı. 1 milyon TL'lik soruyu doğru cevaplayan yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, büyük ödülün sahibi oldu. Fatih Altaylı o paranın dolar karşısında nasıl eridiğini yazdı.

Eline 1 milyon değil 804 bin TL geçecek

Atv ekranlarında büyük ödülü kazanan Rabia Birsen Güvercin 1 milyon lira ödül alamayacak. Çünkü ödülü alamadan yaklaşık 200 bin liralık vergi ödemek zorunda kalacak. Çünkü bir milyon liralık ödülün 23 bin lirası istisna geri kalanından yüzde 20 İntikal Vergisi kesilecek. Böylece ödül yaklaşık 800 bin liraya düşecek.

“Kim vergiler dahil milyoner olmak ister?”

Vergi uzmanı zan Bingöl, sosyal medya hesabından "Bugünkü yarışmada 1 milyon liralık soruya doğru cevap veren yarışmacının eline net [1.000.000 - ((1.000.000₺ - 23.387₺ istisna) x %20 İntikal Vergisi Kesintisi) =] 804.677₺ geçecektir. Bu nedenle yarışmanın adı da “Kim vergiler dahil milyoner olmak ister?” olabilir." paylaşımı yaptı.

12 yıl önce olsa 660 bin dolar alacaktı

Gazeteci Fatih Altaylı ise Rabia Birsen Güvercin'in kazandığı 1 milyon liralık ödülün 12 yıl önce 3 Ferrari otomobil almaya yeterken bugün bir Fiat Egea'a bile yetmediğini hesapladı. İşte Altaylı'nın o hesabı:

- 2011’de, 1 milyon TL’lik ödül gerçekten önemli bir miktardı. O günün dolar kuru ile yaklaşık 660 bin dolar ediyordu ve bu güzel bir ev ve iyi bir otomobil almak için yeterli idi.

O parayla 3 Ferrari alabilecekti

- Basınımızın yapmayı çok sevdiği bir hesap ile o gün bu yarışmadan kazanılacak büyük ödül ile o günün fiyatları ile 3 adet Ferrari almak mümkündü.

Bugün alacağı para 36 bir dolar!

- Önceki akşam genç kızımızın kazandığı 1 milyon TL ise bugünkü kurla hemen hemen 36 bin dolar ediyor.

- 660 bin dolardan 36 bin dolara inen büyük ödül.

- Ve bugün bu para ile değil bir ev ve bir otomobil, bir ahır ve bir el arabası alamazsınız.

Ancak Fiat Egea alabilir! O da zam gelmezse..

- O gün 3 Ferrari almaya yeten bu ödül ile bugün belki bir FİAT Egea alabilirsiniz. O da acele ederseniz, zam gelmeden alabilirseniz. Yoksa o da imkansız olabilir. Bir ülkedeki düşüşü bu ancak bir yarışma programı bu kadar iyi anlatabilirdi.