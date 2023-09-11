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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, CHP'li Tanrıkulu'nun TSK hakkındaki sözleriyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, CHP'li Tanrıkulu'nun TSK hakkındaki sözleriyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini belirterek, konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikali halinde takdirin Meclis'te olduğunu bildirdi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Dönemi Açılış Töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun söylemleri hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

“Değerli arkadaşlar tabii bu açıklamaları hoş karşılamak, kabul mümkün değil. Tabii ki konu yargıya intikal etti. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı.

"Açıklamaları kabul etmek mümkün değil"

Bu soruşturma neticesinde süreci sizler biliyorsunuz. Bu noktada bu soruşturmayla ilgili olarak özellikle fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelir. Açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Burada Mehmetçiğimize dil uzatmak, geçmişte de bunlar yapıldı maalesef. Ordumuza dil uzatmak. Bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hiçbir vatandaşımıza yakışmaz. Hele hele milletvekili birisine hiç yakışmaz.

Burada kendi partisi de bir tepki koyması gerekir. Bu anlamda zaten gerekli soruşturma süreci de başlamış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikalinden sonraki süreç Meclis'in takdirindedir."

Sezgin Tanrıkulu ne demişti?

Sezgin Tanrıkulu katıldığı tv100 canlı yayınında "TSK'nın yaptığı her şey eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz, bunları sorgularız. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı?" ifadelerini kullanmıştı.

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