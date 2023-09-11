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Bakan Yılmaz Tunç'tan 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması: Kendi partisinin tepki koyması gerekir

Bakan Yılmaz Tunç'tan 'Sezgin Tanrıkulu' açıklaması: Kendi partisinin tepki koyması gerekir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisinin Eğitim Dönemi Açılış Töreni'ne katıldı. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun açıklamaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tunç, "Bu açıklamaları kabul etmek mümkün değil" dedi.

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CHP Milletvekili Tanrıkulu'nun geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında TSK'ya dair yaptığı açıklamalar gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Tunç, Tanrıkulu'nun TSK ile ilgili sözleri için, "Kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir" dedi.

Tanrıkulu'na CHP'nin gerekli tepkiyi vermesi gerektiğine işaret eden Tunç, şunları kaydetti...

"Bu soruşturma ile ilgili fezleke TBMM’nin gündemine geldi. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatı taşıyan birine yakışmaz."

Tunç, soruşturma sürecinin başladığını da hatırlatarak, "Bundan sonraki süreç Meclis’in takdirindedir." diye konuştu.

Soruşturma açılmıştı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açılmıştı.

Parti organlarında görüşülecek

CHP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada Tanrıkulu'nun TSK ile ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini ve konunun parti organlarında görüşüleceğini belirtti.

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