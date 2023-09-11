Mehmet Şimşek enflasyonun neden yükseldiğini anlattı! Dolur kuru uzun süre tutuldu bırakılınca da...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında enflasyonun neden yükseldiğini anlattı. "Uzun süre kur tutuldu. Biz kuru serbest bıraktık. Hem rasyonel politikalardan bahsedeceksiniz hem de kuru tutacaksınız. Bu olmaz" diyen Mehmet Şimşek, "Kur bırakılınca enflasyon geçişi yüksek seyretti. Çok ciddi ücret artışları oldu. Bunun da enflasyona etkisi oldu" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Şimşek'i, enflasyonun neden yükseldiğini anlatırken, hükümetin kendisinden önceki kur politikasını eleştirmesi dikkat çekti. Şimşek, "Uzun süre kur tutuldu. Biz kuru serbest bıraktık. Hem rasyonel politikalardan bahsedeceksiniz hem de kuru tutacaksınız. Bu olmaz. Kur bırakılınca enflasyon geçişi yüksek seyretti. Çok ciddi ücret artışları oldu. Bunun da enflasyona etkisi oldu" dedi.

Konut ve taşıt kredilerine düzenleme

“Yüzde 140 büyüyen krediyle enflasyonla mücadele olmaz.” diyen Şimşek, birinci konutu kredilendirme noktasında bir değişiklik yapmayacaklarını ancak ikinci ve sonraki konutlar için artık kredi desteği vermeyeceklerini söyledi. Şimşek, “Taşıt kredilerinde biz, çok net bir şekilde sınırlayıcı bir perspektife sahibiz.” diye konuştu. Şimşek’in açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

Fon akışında önemli gelişmeler olacak

“Dünya geneline baktığımızda büyümenin düşük seyrettiği bir dönemdeyiz. Pandemi sonrası enflasyon yükselişe geçti. Merkez Bankaları gecikmeli de olsa buna tepki gösterdiler. Şu anda küresel finansal koşulları dünya genelinde sıkışık. Küresel ticarette daralma var, korumacılık var. Küresel arka plan bizim gibi ülkelere fon akışı anlamında çok destekleyici değil. Ancak hikayesi olan gelişmekte olan ülkeler için önümüzdeki dönemde olumlu yansımalar olacak Türkiye bu ülkelerden biri.

3 yılın sonunda enflasyon tek hane olacak

Enflasyonu tekrar makul ve tek haneli seviyelere getirecek bir program. Geçiş döneminden sonra çok daha güçlü şekilde bunun sonuçlarını göreceğiz. Birincil önceliğimiz fiyat istikrarıdır. 3 yılın sonunda hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürebilmek. Geçmişte başardık yine başaracağız. Enflasyonda düşüş mali disiplinle birlikte gerçekleşecek.

Yapısal reformları çok önemsiyorum

- Şunu net bir şekilde söyleyeyim; Türkiye rekabet gücünü artıracaksa verimlilik artışı için reform yapmamız lazım. Üretken alanlara yatırım yaparken, kaynakları daha verimli nasıl kullanabiliriz. Bunun için güçlü reformlar yapacağız. Hangi reformu hangi çeyrekler itibarıyla yapacağımızı ortaya koyduk. Yapısal reformları çok önemsiyorum. Çünkü gerçek anlamda kazanımlarımızı kalıcı haline getirecek şey yapısal reformdur.

Enflasyon tahminleri neden değişti

- Eleştiriler bizim için kıymetli, yol gösterici. Özellikle yapıcı eleştirileri çok kıymetli buluyorum. Enflasyon tahminlerinde ortaya çıkan değişiklik bizim resmi anlamımızla ortaya çıkan değişimlerdir. (OVP) mümkün olduğunca gerçekçi rakamları ortaya koyduk.

Dolar kuru uzun süre tutuldu

Uzun süre kur tutuldu. Biz kuru serbest bıraktık. Hem rasyonel politikalardan bahsedeceksiniz hem de kuru tutacaksınız. Bu olmaz. Kur bırakılınca enflasyon geçişi yüksek seyretti. Çok ciddi ücret artışları oldu. Bunun da enflasyona etkisi oldu. Bizim bir kur tahminimiz ve hedefimiz olamaz.

Vergi reformları yapacağız

- Verginin tabana yayılması için vergi reformları yapacağız. Kredi genişlemesinin makul olması programımız açısında çok değerli. Gelirler bir başka boyutu, kredi genişlemesi bir başka boyutu.

- Biz enflasyonu tek haneye indireceksek tüketim ve geliri belli bir oranda tutmamız gerekiyor. Kredi hacmi yüzde 140 artmıştı enflasyonun 2 katından fazla. Bu kadar yüksek seyreden bir kredi genişlemesiyle enflasyonu kontrol altına alamazsınız.

- Miktarsal sıkılaştırma denilen bir konsept var orada ilk adımı attık. Taşıt kredilerinde çok net bir şekilde sınırlayıcı bir perspektife sahibiz. Birinci konut kredisinde bir sınırlamaya gitmeyeceğiz. Ama 2. 3. konut ya da yazlık yerlerde alımlarda bu kredileri ciddi bir şekilde sınırlayacağız. desteklemeyeceğiz.

Kur hedefimiz yok

- Bizim bir kur hedefimiz yok. Aslında tahmin de olmaması lazım. Biz bir program yaptık, programın değişik evreleri var. Bugün ile Haziran’a kadar farklı bir perspektif…

- Şu anda küresel finansal koşullar sıkı. Risk iştahı zayıf. 2024’ün ikinci yarısından itibaren, enflasyondaki düşüşle birlikte faiz düşüşü konuşulacak dünyada. Bununla birlikte büyümeye ilişkin beklentiler ve fon akışı farklı seyredecek. Dolayısıyla bizim önümüzdeki yılın ilk yarısıyla, ikinci yarısıyla farklı perspektiflerimiz var. Bizim bir kur tahminimiz ve hedefimiz olamaz.

Kredi kartı ve kredilere düzenleme

- 1 Eylül itibariyle, yıllık kredi kartı üzerinden kredi hacmi yüzde 140 civarında artmıştı. Enflasyonun iki katından fazla. Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle siz enflasyonu ve cari açığı kontrol altına alamazsınız.

- Miktarsal sıkılaştırma denilen bir konsept var. Orada ilk adımı attık. KKM’de karşılık yoktu, karşılık getirdik.

Krediyi ciddi bir şekilde sınırlayacağız

- Daha önemli konular var. Taşıt kredilerinde biz, çok net bir şekilde sınırlayıcı bir perspektife sahibiz.

Birinci konutu kredilendirme konusunda değişikliğe gitmeyeceğiz ancak ikinci, üçüncü konut veya tatil yerlerindeki yerlere ilişkin vatandaşın imkanı varsa alır ama krediyle desteklemeyeceğız.

Krediyi bu alanda ciddi bir şekilde sınırlayacağız.