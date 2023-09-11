Meral Akşener'e Muharrem İnce tarifesi! İlk taşı Emin Çölaşan attı: "Bu kadın AKP'ye kazandıracak!"

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in, 2024 Yerel Seçimleri ile ilgili "Kendi adaylarımızla seçime gireceğiz" açıklamasının yankısı sürüyor. Akşener bu açıklama sonrası muhalif gazetecilerden Emin Çölaşan'ın hedefi oldu. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalında konuyla ilgili değerlendirmeler yaptı:

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Meral Akşener İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na, Ankara'da Mansur Yavaş'a da kazandırmıştı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştığında Meral Akşener çok daha iyiydi o dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkmıyordu.

Vatandaş "Sakın ha Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile karşımıza çıkma" demesine rağmen ne 6'lı masaya ne de partisine bu durumu yansıtmadı. Berat Albayrak'ı diline doladığında da Meral Hanım iyiydi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdığında da...

MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'yi diline doladığında da çok daha iyiydi. Meral Akşener ne zaman ki 6'lı masadan kalktı ondan daha kötüsü olmadı. Fazıl Say "çek sifonu gitsin" dedi. Halk TV'de "sağcılara güven olmaz" dendi.

Yavuz Ağıralioğlu'nun dediği gibi; 35 yılda edemedikleri küfrü 1 saatte ettiler. Yavuz Ağıralioğlu'nun, Cihan Paçacı, Müsavat Dervişoğlu'nun itirazlarına rağmen Meral Akşener 6'lı masaya geri döndü ve her şey değişti bir oy Meral'e bir oy Kemal'e oldu...

Afyonkarahisar'da yapmış olduğu konuşmada "kendi adaylarımızla seçime gireceğiz" dedi diye yine kötü oldu.

Gazeteciler "İstanbul, Ankara, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu onlar..." dediklerinde ise "onu bir düşüneceğiz" diyerek muhalefete yeşil ışık yaktı. İktidarından muhalefetine açık çağrıda bulundu "gelin hepimiz ayrı ayrı aday çıkaralım" dedi.

En son Gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklamasında "kendi adaylarımızla seçime gireceğiz" çıkışı yaptı diye yine kötü oldu. Gazeteci Emin Çölaşan da hemen gündemine almıştı Meral Akşener'i. Bir övüp bir yeriyordu. Emin Çölaşan kınındaki kalemi çekti. "Meral Hanım isminde biri Ak Parti'nin kazanması için elinden geleni yapıyor" diye iftira atmaya başladı.

Muharrem İnce'ye yaptıklarının bir benzerini Meral Akşener yapmaya çalışıyorlar. Muharrem İnce çetin çeviz çıkınca harekete geçtiler alçakça kumpaslar kurdular ve İnce çekilmek zorunda kaldı. Meral Akşener bu 6 aylık zaman zarfında söylediklerinin arkasında durursa muhalefetin tuzağına düşmez. Meral Hanım kendi siyasetini yapmayı başarabilirse,14/28 Mayıs seçimlerinde yaptığı hataları yapmazsa 2024 yerel seçimlerinde kazanma şansı var. Aksi taktirde tarih olur. Uğur Dündar'ın dediği gibi; "siyasi ölüler listesine ismi yazılır."