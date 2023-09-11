6 yaşında çocuğa istismar davasında yeni karar! Duruşma kapalı görülecek

Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’ye altı yaşındayken imam nikahı kıydırması davasıyla ilgili bugün yeni bir karar alındı. Olayda H.K.G.’ye sahte kemik yaşı raporu verilmesi davasında duruşmanın kapalı görülmesi onaylandı.

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İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’ye altı yaşındayken, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile imam nikahı kıyılarak istismar edilmesi olayında sahte kemik yaşı raporu verilmesi hakkındaki davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Sözcü’den Sevgim Begüm Yılmaz'ın haberine göre; üçü doktor yedi kişi hakkında sekizer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında ilk karar açıklandı. Duruşmanın kapalı görülmesine karar verildi.

Ne olmuştu?

Kadir İstekli, Mehmet Emin Marankoz, Yusuf Ziya Gümüşel ve hastane çalışanı K.Ş. hakkında “kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik” suçundan 3’er yıldan 8’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.