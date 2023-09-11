Şehit kızı ilk gün okuluna Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile gitti

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Şehit Uzman Çavuş Polat Özbek'in ilkokula başlayan kızını okulun ilk günü yalnız bırakmadı.

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Babası Uzman Çavuş Polat Özbek, 2016'da Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının döşediği mayının patlaması sonucu şehit düştüğünde 2 aylık olan Sümeyye, ilkokul çağına geldi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sürpriz yaparak Sümeyye'yi evlerinde ziyaret etti.

Şehit Özbek'in eşi Zeynep ve kızı Sümeyye ile bir süre sohbet eden Kumbuzoğlu tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

İlk gün heyecanı yaşayan minik Sümeyye'ye sarılan Vali Kumbuzoğlu, öğretmen olmak isteyen Sümeyye'yi makam aracı ile Hacı Mustafa Demir İlkokulu'na götürdü.

Elini bırakmayan minik Sümeyye'yi arkadaşları ve öğretmeni ile buluşturan Kumbuzoğlu, çeşitli hediyeler verdiği öğrencilere başarı diledi.

Minik Sümeyye ile vedalaşan Kumbuzoğlu, her zaman görüşeceklerini ifade etti.

Şehitlerin emaneti çocukları ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Şehidimizin emaneti güzel yavrumuzu eğitim öğretim hayatına başladığı ilk günde yalnız bırakmak istemedik. Minik kızımız babasını hiç görmedi. Fotoğraflarından tanıştılar. Devletimizi ve milletimizin her bir ferdi onu kendi evladı olarak bağrına basıyor. Biz de onu ve tüm şehitlerimizin emanetlerini başımızın üzerinde taşıyacağız. Sümeyye ve tüm şehit çocuklarımıza eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum."