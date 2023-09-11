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Celal Şengör neden taşındığını ilk kez anlattı!Yağmalama, ırza geçme... Depremde korkunç seyler olacak

Celal Şengör neden taşındığını ilk kez anlattı!Yağmalama, ırza geçme... Depremde korkunç seyler olacak

Olası deprem nedeniyle İstanbul'dan taşınan Prof. Dr. Celal Şengör, açıklamalarıyla herkesi korkuttu. Deprem korkusuyla taşınan Şengör, "Derdim kendi evim değil, korkunç bir şey olacak" ifadeleriyle dikkat çekti.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük deprem sonrası binlerce canımızı yitirdik. Uzmanlar gözlerini olası İstanbul depremine çevirmişken, Prof. Dr. Celal Şengör, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Şengör neden İstanbul'u terk ettiğini anlatarak asıl korkusunun evi olmadığını bellirdi. 

İstanbul'dan Çanakkale'ye taşınacağını açıklayan Celal Şengör, gazeteci Fatih Altaylı'ya yeni açıklamalarda bulundu. Taşındığı yerde de fay hattı olduğu şeklindeki yorumları Şengör yanıtsız bırakmayıp şunları söyledi:

Benim evimin önünden fay geçiyor

"Yalnız bazı aklı evveller diyorlar ki ‘Aman efendim Celal hocanın kaçacağı yerde de faylar var.’ Ben bunu bilmiyor muyum? Benim evimin önünden fay geçiyor, bu ev ona göre yapıldı.”

Öte yandan Şengör, yine İstanbul depremi sonrası yaşanabileceklere dair tedirgin edici bir tablo ortaya koydu. Neden taşınma kararı aldığını açıklarken Şengör şöyle konuştu:

Korkunç bir şey olacak

"Ben Boğaz’da oturuyorum, kaçamam. Yağmalara, ırza geçilmelere başlanacak. Korkunç bir şey olacak. İstanbul’da kaç tane Afgan var? Düşünebiliyor musun? Benim derdim evim yıkılacak değil. İstanbul yıkılacak, sonra çok ciddi sıkıntılar başlayacak. Depremden sonra yangınlar çıkacak. Nereye kaçacaksın?"

 

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