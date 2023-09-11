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İlber Ortaylı'nın İstanbullular için asgari ücret önerisi gündem oldu

İlber Ortaylı'nın İstanbullular için asgari ücret önerisi gündem oldu

Prof. Dr. İlber Ortaylı, hükümetin asgari ücreti İstanbul’da yasaklaması gerektiğini belirtti. Ortaylı İstanbul’da asgari ücretli iş yerlerinin istismarhane olduğunu söyledi.

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Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldığı bir sosyal medya kanalında İstanbul’da asgari ücret yasak olmalıdır” diye konuştu.

Zaman zaman yaptığı siyasi ve politik açıklamalarla da tanıdığımız Prof. Dr. İlber Ortaylı bir sosyal medya kanalında söyledikleriyle gündem oldu.

"İstanbul'da asgari ücret yasak olmalı"

İstanbul’da geçinmenin zorluluklarına değinen Ortaylı “İstanbul’da asgari ücret yasak olmalıdır” sözleriyle başladığı konuşmasında “Asgari ücret vererek geçinen merdiven altı tesislerin de İstanbul’da bulunmaması gerekir. Plastiğin ham maddesini alıyor kapak basıyor. Böyle yerler tabii asgari ücretli hatta daha daha düşük düşük ücretli işçi çalıştırıyor. Bu insanlara çok ehven geliyor. 'Efendim Sanayide işçi bulamayız’ diyor. Senin ki sanayici değil ki istismarhane” ifadelerini kullandı.

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