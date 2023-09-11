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MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK'nın sözde askeri eğitim sorumlusu öldürüldü

MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK'nın sözde askeri eğitim sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nın sözde askeri eğitim sorumlusu Serhat Serhildan kod adlı Muhtesim Akyürek’i Suriye’nin Amude kasabasında etkisiz hale getirdi.

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Son dönemde terör örgütlerinin yuvası haline gelen Suriye sahasında MİT’in operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Otorite boşluğu nedeniyle Suriye’de alan bulan PKK/YPG terörü hain emellerine ulaşmak üzere mensuplarına yönelik eğitim faaliyetlerine ağırlık vermişti.

MİT, sahadaki istihbarat ve kaynak ağı sayesinde son dönemde Suriye sahasında, çok sayıda başarılı operasyon ifa etti. MİT’in operasyonları nedeniyle örgütün yönetici kadrosu hareket edemez hale geldi.

MİT, özellikle Suriye sınırında bulunan birliklere saldırı ve eylem planlamak üzere eğitim veren örgüt yöneticilerine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

PKK/YPG son dönemde eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek kaybettiği kadroların yerine yenilerini yetiştirmeyi amaçlamaktaydı. Bu çerçevede MİT, kaynaklarını devreye sokmak suretiyle Amude’deki eğitim sorumlusu Serhat Serhildan kod adlı Muhtesim Akyürek’i yakın takibe aldı.

Son dönemde, tabanından kadro ve işbirlikçi devşirmede zorlanan PKK/YPG, Suriye sahasından temin ettiği kadrolarını, metropollerde eylem yapmak üzere eğitmekteydi. Muhtesim Akyürek’in, Amude’de eğitim faaliyetleri içerisinde sorumlu düzeyde görev aldığını öğrenen MİT, örgüt yöneticisinin temas ve faaliyetlerini sahadaki kaynakları vasıtasıyla an be an takip etti.

Serhat Serhildan kod adlı Muhtesim Akyürek’i etkisiz hale getirmek üzere hassas bir planlama yapan MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı aldı.

Alınan kararın ardından MİT, saha ajanlarına verdiği talimat neticesinde Muhtesim Akyürek’i düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Serhat Serhildan kod adlı Muhtesim Akyürek kimdir

2015 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Akyürek, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldı. Akabinde Suriye’de faaliyetlerini sürdüren Akyürek örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Akyürek, PKK/YPG’nin eğitim faaliyetleri bakımından önemli bir örgüt yöneticisiydi. Söz konusu örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesiyle PKK’nın bölgedeki eğitim faaliyetlerin sekteye uğrayacağı belirtiliyor.

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