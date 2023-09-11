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Uyuşturucuya geçit yok! İçişleri Bakanı duyurdu: 9 ilde operasyon! 58 kişi yakalandı!

Uyuşturucuya geçit yok! İçişleri Bakanı duyurdu: 9 ilde operasyon! 58 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, narkotik birimlerinin 9 ilde yaptıkları operasyonlarda 58 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından İstanbul, Ankara, Aydın, Düzce, Niğde, Malatya, Mardin, Iğdır ve Yozgat illerinde düzenlenen operasyonlarda 58 şüpheli şahısın yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, açıklamasında il il düzenlenen operasyonların detaylarını ve ele geçirilen uyuşturucu madde miktarını da belirtti. 

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, operasyonların devam edeceğini kaydetti. 

İşte İçişleri Bakanı'nın açıkladığı operasyonların detayları:

İstanbul’da gerçekleşen operasyonlarda 52 kg uyuşturucu madde, 48 kg metamfetamin, 504.000 sentetik ecza ile 12.240 uyarıcı hap ele geçirildi, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aydın'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 10 kilo esrar ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mardin Kızıltepe’de durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 18 çuval içinde 463 kilo skunk maddesi ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

Ankara’da yapılan operasyonda 90 kg kubar esrar ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

Düzce’de, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce müşterek yapılan operasyonda 47 kg skunk maddesi ele geçirildi, 3 şahıs gözaltına alındı.

Iğdır'da şüpheli bir araç ile araç sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramalarda 2.5 kg esrar ele geçirildi; 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Niğde'de risk analiz çalışması neticesinde arama yapılan bir TIR'da 58 kg esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Malatya'da Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün işbirliği ile Kale ilçesinde bulunan uygulama noktasında 2 araçta yapılan aramada 46 kg esrar ile silah ele geçirildi; 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yozgat Aydıncık'ta tespit edilen bir adreste yapılan aramada 4.5 kg esrar ile kök kenevir ele geçirildi; 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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