Bakan Vedat Işıkhan’dan gençlere ve kadınlara müjde!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gençlere ve kadınlara istihdam müjdesi geldi. Katıldığı toplantıda konuşan, Bakan Işıkhan, “Gençlere ve kadınlara dönük istihdam politikalarımıza odaklanacağız” dedi ve girişimcilik ve mesleki eğitim destekleneceğini duyurdu.

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan istihdam müjdesi geldi. Aktarlık ve Çiçekçiliğin Meslek Olarak Kabulü Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Bakan Işıkhan, kadınlar ve gençlerle ilgili politikalar ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi. “Gençlere ve kadınlara dönük istihdam politikalarımıza odaklanacağız” diyen Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait önemli politika ve hedeflerin bulunduğunu dile getirdi.

Program çerçevesindeki hedeflerden söz eden Bakan Işıkhan, “Öncelikle; gençlere ve kadınlara dönük istihdam politikalarımıza odaklanacağız. İşgücü piyasalarını, istihdam artışı sağlamak üzere güvenceli bir şekilde esnek hale getireceğiz. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere, genç kızlara ve kadınlara dönük çalışmalarımız olacak. Genç ve kadın girişimcilik başta olmak üzere ekosistemimizi geliştireceğiz ve mesleki eğitimi özel sektörle birlikte geliştireceğiz. Yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında meslek standartları ve yeterlilikler hazırlanacak, meslek standartlarında gerekli güncellemeler yapılacak ve yeşil ve dijital yetkinlik açığı kapatılacaktır. Savunma sanayi, yapay zeka, siber güvenlik, temiz ve sürdürülebilir enerji ile uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik kamu-üniversite-özel sektör işbirliği programlarını hayata geçirip var olanları da güçlendireceğiz” diye konuştu.

2002 yılından itibaren Ankara’daki işverenlere 30 milyar lira teşvik ve destek verildiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, iş yapma kolaylığını artırmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve istihdamı desteklemek gibi konularda çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizdi. Bakan Işıkhan, istihdamın artırılması, büyüme-istihdam ilişkisinin sağlanması ve işsizlikle mücadele, gelişmekte olan ekonomilerde olduğu gibi Türkiye’de de öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığının altını çizdi.