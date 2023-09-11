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Mehmet Şimşek'ten emeklilere zam müjdesi! Cumhurbaşkanımız en düşük emekli maaşı için talimat verdi

Mehmet Şimşek'ten emeklilere zam müjdesi! Cumhurbaşkanımız en düşük emekli maaşı için talimat verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten milyonlarca emeklinin beklediği açıklama geldi. Şimşek, "En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz" dedi. Peki emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme ne zaman yapılacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak?

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Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlarına yapılacak zam düzenlemesinde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz" dedi. Bakan Şimşek, emekliye zam düzenlemesi için şu ifadeleri kullandı:

En düşük emekli maaşı yükselecek

- Memurlarla müzakereler yapıldı, işçilerimizle de yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme diye bir ilkemiz var. En düşük emekli maaşı alanların durumunun iyileştirilmesine yönelik, Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu o çalışmaları yapıyoruz. O konuda çok netiz.

Ülkenin imkanlarına göre hareket edeceğiz

- Çalışanımızın yanındayız, çalışanlarımız çok değerli. Emeklilerimiz çok değerli. Ama ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın felaketi yaşanmış. Felaketin yaralarını sarmayı önceliklendirmeyi, eminim 86 milyonun tamamı istiyor.

Alım gücünü artırmanın tek yolu var

- Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ama önümüzdeki dönemde çalışanlarımızın, alın gücünü artırmanın tek yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmektir. Olmazsa olmaz ön koşul fiyat istikrarıdır.

Ekonomi programının maliyetleri olacak

- Çalışanlarımızın alım gücünü nasıl koruruz? Enflasyonu düşürerek koruruz. Enflasyon yüksek iken oynaklığı artıyor, tahmini zorlaşıyor. Firmaların planlaması da zorlaşıyor. Enflasyonla mücadele topyekün destek verilmesi gereken bir programdır.

- Önümüzdeki dönemde sabırla bu programı uygulamamız lazım. Bunun için bir takım maliyetler olacak. Kolay olamayacak.

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