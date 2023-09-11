Milyonların beklediği erken emeklilik için onay çıktı! Yaş ve prim şartı değişti
Emeklilik sistemi değişiyor. Meclis açılır açılmaz 2. Torba yasa ile primlerin ve yaş şartının düşürülmesi gündeme getirilecek. Emeklilik reformunun ilk adımında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçileri içeren yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'luyu hedefleyen önemli bir değişikliği hayata geçirecek. Yeni sistem Bağ-Kur'luların 9000 prim günü 7200 prim gününe düşürmeye odaklanıyor. Ayrıca Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile çifte emekli maaşının önü açılacak.
Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte esnafın prim gün sayısının düşürülmesi konusu, 2. Torba yasa içerisinde yer alacak. Bu kapsamlı değişiklikle 1.1 milyon kişinin emeklilik yaşı önemli bir şekilde geriye çekilecek.
Bu düzenleme, emekli olan bireylerin aylık gelirlerini yüzde 20 oranında artırma potansiyeli sunacak. İşte yeni emeklilik reformlarına dair detaylar.
Emeklilik sistemi 2. torba yasada olacak
İlk torba yasa ile emekli ve memur maaşları düzenlemesi yapıldı. 2. torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ve emeklilik için iki büyük reformun olması bekleniyor. Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak.
Emeklilik yaşı değişiyor
Peki yeni emeklilik modeli nasıl işleyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber’e konu ile ilgili detayları anlattı. Erdem’in açıklamaları şöyle: