Milyonların beklediği erken emeklilik için onay çıktı! Yaş ve prim şartı değişti

Emeklilik sistemi 2. torba yasada olacak

İlk torba yasa ile emekli ve memur maaşları düzenlemesi yapıldı. 2. torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ve emeklilik için iki büyük reformun olması bekleniyor. Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak.