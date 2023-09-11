BEDAŞ uyardı! İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler

İstanbul’un belirli ilçelerine 11 Eylül 2023 Pazartesi günü dönüşüm çalışmasından dolayı elektrik verilemeyecek. Bu bilgileri BEDAŞ tek tek verdi. Elektriklerin ne zaman geleceğini merak eden vatandaşlar BEDAŞ’ın internet adresini ziyaret edebilir. İşte 11 Eylül 2023 Pazartesi günü İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler!

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İstanbul’da 11 Eylül 2023 Pazartesi günü 20 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Bu ilçelerin başında; Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler gibi nüfusu yoğun ilçelerin mahalleleri geliyor.

İşte elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler ve onların mahalleleri…

NO: 35037350

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AYDINLAR, SÜREYYA, ŞEREFHAN sk / BOYALIK mah ÇINARDERE sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35037373

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALİBABA, ANKA, KONAKTEPE, KOZA, KURTARAN, ONURSAL, YALVAÇ, ÖĞRETMENLER, ŞEHADET sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2456. sk bölgelerinde 11/09/2023 10:30:00 - 11/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35028253

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1313., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1322., 1323., 1324., 1326., 1330., 1350., 1351., 1352., 1353., 1354., 1355., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah HALKALI sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35034136

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2471., 2474., 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, HACI BOSTAN, KÖPRÜ, PEYAMİ SAFA, SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35030236

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BİRLİK 1, FIRAT 1, GÖRÜCÜ, HORASAN, HÜRRİYET, KIVILCIM, KORUCU, MAHMUTBEY, MEŞE, POYRAZ, ÇAĞLAYAN 1, ÖNDER sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, ASMADALI, AĞAÇEŞME, BAKİ, BERKAY, CEYHAN, CUMHURİYET, DAMLA, GELİNCİK 1, GÜMÜŞ, KUMRULU, KUZEY, KÖYÜM, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ŞELALE sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35035405

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah FABRİKALAR, SUGÖZÜ, ŞENGÜL sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35035402

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSKELE sk / SAKIZAĞACI mah BERRİN ÇİNİ, İSKELE sk / YEŞİLKÖY mah GÜVERCİN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah SEBAHATTİN ZEREN sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35035404

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah TERAKKİ, TERAKKİ ARALIĞI sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35035406

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah KIRMIZI ŞEBBOY, MOR SÜMBÜL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35035464

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 232., 67/2., MERV, ŞEHİT CEM AKGÜN sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35034168

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSKELE sk / SAKIZAĞACI mah BERRİN ÇİNİ, MUHARRİR AHMET RASİM, ŞİNASİ GÜRÜNLÜ sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35034065

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ŞENLİKKÖY mah ACAR, AKIN, AVCILAR, UĞUR, YAMAÇ, YONCA, ÖZLEM sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35036446

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ANDELİP, SAİT FAİK ABASIYANIK, SERBESTİ, YEŞİLKÖY İSTANBUL sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35037351

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah AYDINLAR sk / ŞENLİKKÖY mah AKASYA, AY, CEVİZLİ, EKŞİ NAR, ERDEMLİ, HÜRRİYET, MERCAN, NUR, TAN, YAPRAK, YENİ BAĞLAR, YUNUS EMRE, İNCİR sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35031032

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 22., 36., 50. YIL, KOCATEPE sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35031034

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 1., 2., 20., MELTEM sk bölgelerinde 11/09/2023 11:00:00 - 11/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35031035

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah GÜN IŞIĞI, LOZAN, MALAZGİRT, PLEVNE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 11/09/2023 12:00:00 - 11/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35028353

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah DELLALZADE, MUSTAFA İZZET EFENDİ, VARNALI sk / LEVAZIM mah IŞIK, ÇAYIR sk / MECİDİYE mah AMBARLIDERE YOLU, BÜYÜKKUYU, DEFNE ÇIKMAZI, IŞIK, MUHTAR, VARNALI, ÇEVİRMECİ sk / ORTAKÖY mah AMCABEY, AYAYDIN, CUDİEFENDİ, DEREBOYU, KIVANÇ sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35030388

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah KÖRKADI sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34995081

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah DÖNMEZ, LALELİ, SÜMBÜL, SİVAS ARALIĞI, YILDIRIM, YILDIRIM ARALIĞI, İNCİ sk bölgelerinde 11/09/2023 10:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35037353

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-CELEPKÖY mah MİMAR, MİMOZA ÇIKMAZI, MİNARE, MİNE ÇIKMAZI, MİNYATÜR, MİRALAY, MİRCAN, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk / HALLAÇLI mah AYDIN sk / HİSARBEYLİ mah ACIÇEŞME, EĞİTMEN, HANDE, HANDEGÜL ÇIKMAZI, HANYERİ, HANZADE, HARDAL, KARADAĞ, KARAKARTAL, PELİN, SÖNMEZ sk / YALIKÖY mah AYKUT sk / ÖRENCİK mah ACEM ÇIKMAZI, AKSOY, AKSU, AKSÖĞÜT, ATİK ÇIKMAZI, BİLGİLİ ÇIKMAZI, CEVİZLER, DAR, GALİP, GÖKÇE ÇIKMAZI, GÜLİZAR, KAVAK, KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVILCIM ÇIKMAZI, KIYMET, KIZILCIK ÇIKMAZI, KIZILDAĞ ÇIKMAZI, KIZILÇAM ÇIKMAZI, KONUK, KİBAR, SARAL ÇIKMAZI, SERENGÜL, SEÇKİN, TEPEBAŞI, YAZICI, YERYÜZÜ, ÇAKMAK, ÇAM, ÖRENCİK, ŞEHİT MUSTAFA ALTINAN sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35033076

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1926., 1927. sk / MEHTERÇEŞME mah 1879., 1969., 1970., 1971., 1972. sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35033130

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 2312. sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35034066

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-31, G-35, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 348., 410., 418., 419., 420., 449., 450., 451., 452., 453., 454., 455., 456., 457., 458., 459., 460., 462., BALIK YOLU, OZANLAR, YONCA sk / SULTANİYE mah BALIK YOLU sk / YUNUS EMRE mah 379. sk / İNÖNÜ mah 368., 418., 419., BALİNA, MANDIRA, YONCA sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35034123

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah HİZMET sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DOSTLUK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 606., 621., 648., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 606., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 679., 685., 703., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35034318

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35029267

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BİRLİK sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35028237

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 4.PARK, 5.PARK ÇIKMAZI, ALTINER, BAYIR, HÜRRİYET, KARADENİZ, KEŞAP, KUĞU, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MİRAÇ, ORHANGAZİ, TÜRBE, ÇAVDAR, ŞAİR sk / SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.HİLAL, 2.MEHTAP, 8.LALE, BENEK, BERFİN, BERRAK, BESTEKAR EBUBEKİRAĞA, BURÇAK, HASRET, KADİR YOKUŞU, KARADENİZ, KEMAL REİS, MEHMET TAHİR EFENDİ, MERAL YOKUŞU, UĞUR, YENİYOL, İKİZLER YOKUŞU, ŞARK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AYBENİZ, DERE, KAYNAR, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, YILDIZ, İKRAM sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35031241

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ATLI SPOR, HIZIR, LALEBAYIRI YOLU sk bölgelerinde 11/09/2023 09:30:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35032345

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah DARÜŞŞAFAKA, FAHRİBEY, MİSVAK, OTLUKÇU YOKUŞU, SALİH ZEKİ, YEŞİL SARIKLI sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35032993

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah KİMYAGER DERVİŞPAŞA, ORDU sk / MİMAR HAYRETTİN mah ASMAKANDİL, TİYATRO sk / MİMAR KEMALETTİN mah BEYAZIT KARAKOL, BÜYÜK HAYDAREFENDİ, DİBEKLİ CAMİİ, MİTHATPAŞA, ORDU, PEHLİVAN, TİYATRO ARALIĞI, YENİDEVİR, YENİÇERİLER sk / SARAÇ İSHAK mah TATLIKUYU HAMAMI sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35032981

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, TİRYAKİ HASANPAŞA sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, MESİHPAŞA sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35032344

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah BOYACI KAPISI, FATİH sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35032346

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DERVİŞ ALİ mah CANFEDA CAMİİ, KANAT, KELEBEK, KURTAĞA ÇEŞMESİ, NAKKAŞ SAHİ sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35030999

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah MENDERES, ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 11/09/2023 11:00:00 - 11/09/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35034316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, ONURCAN, YELİZ sk bölgelerinde 11/09/2023 09:00:00 - 11/09/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35006801

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -GÜRSEL mah sk bölgelerinde 11/09/2023 15:30:00 - 11/09/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.