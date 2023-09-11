Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’yi Kazanan Rabia Birsen Güvercin parasıyla ne yapacak?

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon TL’lik soruyu doğru cevaplayan ilk yarışmacı olan Rabia Birsen Güvercin, sosyal medyada gündem oldu. Peki, Rabia Birsen Güvercin kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne mezunu? İşte Rabia Birsen Güvercin’in hayatıyla ilgili merak edilenler...

Abone ol

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tarihi bir an yaşandı. 24 yaşındaki Rabia Birsen Güvercin, tüm soruları doğru bilerek 1 milyon TL’lik büyük ödülün sahibi oldu. Genç yarışmacının hayat hikayesi ve kazandığı parayla yapmak istedikleri ise izleyenleri duygulandırdı.

Rabia Birsen Güvercin kimdir?

Rabia Birsen Güvercin, aslen Konyalı olan ve uzun süredir Ankara’da yaşayan bir biyologdur. Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden bu sene mezun olduğunu söyleyen Güvercin, hayvanlarla arasının çok iyi olduğunu belirtti. Yeminli izci olduğunu dile getiren Güvercin, geçtiğimiz yıl yaşadığı kazadan bahsetti.

Babasının kasap dükkanında çalışırken kıyma makinesine kolunu kaptıran Güvercin, bir yıl önce kolunu kaybettiğini anlattı.

Kolunu kıyma makinesine kaptıran genç kız, hastaneye kaldırılırken babasının kendisine “Seninle gurur duyuyorum” dediğini anlatmıştır.

Rabia Birsen Güvercin, yarışmaya katılma nedenini ise şöyle açıklamıştır: “Bir sene önce yaşadığım olaydan sonra hayata daha farklı bakmaya başladım. Hayatın ne kadar değerli olduğunu anladım. Bu yüzden kendimi geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek istiyorum. Yarışmaya katılma amacım da bu.”

Protez kol kullanan Güvercin, hastaneye kaldırılma sürecini de izleyicilerle paylaştı. Güvercin’in hayat enerjisi ve pozitifliği herkesin dikkatini çekti.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Rabia Birsen Güvercin, tüm soruları doğru bilerek son soruyu açtırmayı başardı. 1 milyon TL’lik soru şöyleydi:

Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

A) Ş B) V C) G D) H

Güvercin, soruyu düşünmeden B şıkkını işaret etti ve doğru cevabı verdi. Böylece yarışma tarihinde 1 milyon TL’lik büyük ödülü kazanan ikinci isim oldu. Doğru cevabı verdiğini görünce büyük sevinç yaşayan Güvercin’i sunucu Salih Demirgan da tebrik etti.

Kazandığı parayla ne yapacak

Rabia Birsen Güvercin, kazandığı parayla ne yapacağına dair soruya ise şu yanıtı verdi:

“Benim hayalimde hep bir çiftlik kurmak vardı. Hayvanları çok seviyorum ve onlara bakmak istiyorum. Ayrıca protez kolumun bakımına da ihtiyacım var. Bu parayla hem kendime hem de hayvanlara yardım edebilirim.”

Güvercin’in bu sözleri izleyenlerin takdirini topladı. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Güvercin, gündemin en çok konuşulan ismi oldu.