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Trabzonspor, yeni transferi KAP'a bildirdi! Paul Onuachu'nun maliyeti belli oldu

Trabzonspor, yeni transferi KAP'a bildirdi! Paul Onuachu'nun maliyeti belli oldu

Trabzonspor, İngiltere Championship takımlarından Southampto'dan Nijeryalı golcü Paul Onuachu'nun sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

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Trabzonspor, Paul Onuachu'nun sezon sonuna kadar Southampton'dan kiralandığını duyurdu.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda, Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye geçici transfer bedeli olarak 1.500.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.742.500.-Eur garanti ücret ödenecektir."

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan 29 yaşındaki Paul Onuachu, yılbaşında Genk'ten Southampton'a 18 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Kariyerinde 339 maça çıkan Onuachu, 164 gol atarken 34 de asist yaptı.

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