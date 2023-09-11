9 yıldır komada olan Kenan Işık'tan yeni haber geldi, son durumu merak ediliyordu
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9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'tan haber geldi. Işık'ın son durumunu en yakın arkadaşı açıkladı.
Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce gittiği spor salonunda fenalaşarak dengesini kaybetmiş ve sonucunda başını çarpmıştı.
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Hastaneye kaldırılan Işık, dört saat süren bir ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatmış ancak komaya girmişti ve bilinci kapalıydı.
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Tam 9 yıldır tedavisi süren sanatçının son durumu oldukça merak ediliyordu.
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Kenan Işık’ın son durumu hakkında ara ara çıkan öldüğüne yönelik haber ve paylaşımlar, ailesini isyan ettirse de, yakınlarından üzen bir haber geldi.
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