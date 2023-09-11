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9 yıldır komada olan Kenan Işık'tan yeni haber geldi, son durumu merak ediliyordu

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9 yıldır komada olan Kenan Işık'tan yeni haber geldi, son durumu merak ediliyordu

9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'tan haber geldi. Işık'ın son durumunu en yakın arkadaşı açıkladı.

9 yıldır komada olan Kenan Işık'tan yeni haber geldi, son durumu merak ediliyordu

Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce gittiği spor salonunda fenalaşarak dengesini kaybetmiş ve sonucunda başını çarpmıştı.

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9 yıldır komada olan Kenan Işık'tan yeni haber geldi, son durumu merak ediliyordu

Hastaneye kaldırılan Işık, dört saat süren bir ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatmış ancak komaya girmişti ve bilinci kapalıydı.

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9 yıldır komada olan Kenan Işık'tan yeni haber geldi, son durumu merak ediliyordu

Tam 9 yıldır tedavisi süren sanatçının son durumu oldukça merak ediliyordu. 

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9 yıldır komada olan Kenan Işık'tan yeni haber geldi, son durumu merak ediliyordu

Kenan Işık’ın son durumu hakkında ara ara çıkan öldüğüne yönelik haber ve paylaşımlar, ailesini isyan ettirse de, yakınlarından üzen bir haber geldi.

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