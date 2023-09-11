Sevgilisinden çıplak fotoğraf isteyip kendisine silahla işkence ettiler! Sosyal medyada yayınladılar

BURSA’nın Karacabey ilçesinde yabancı uyruklu sığınmacılar, yüzde 60 engeli bulunan genci darp edip silahla rehin aldı. Yetmezmiş gibi bir de o işkence anlarını sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya ayağa kalktı. Görüntüler üzerine harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 kişinin tutuklandığını duyurdu. Çocukları suça sürükleyen kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

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Bursa’da yabancı uyruklu bir grup, darp edip silahla rehin aldıkları gencin videosunu sosyal medyada yayınladı. 6 Eylül'de yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bursa Başsavcılğı, iki kişinin tutuklandığını, onları suça sürükleyen kişinin ise arandığını duyurdu.

Kız arkadaşından çıplak fotoğraf istediler

Yüzde 60 engelli olan 22 yaşındaki Erkan Sarı bir süredir kız arkadaşını taciz edip, uygunsuz fotoğraf isteyen Suriyeli bir şahıs ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Suriyeli şahsı uyaran Sarı tacizler kesilmeyince Suriyeli şahıs ile yüz yüze konuşmak için anlaştı.

Silah ve sopalarla gelip işkence ettiler

Suriyeli şahıs ile anlaşan Erkan Sarı 6 Eylül günü Karacabey’de bulunan Çamlık diye bilinen araziye geldi. Karşısında ellerinde silah ve sopalar olan kalabalık bir Suriyeli grup ile karşılaşan Sarı ne olduğunu anlayamadan grubun sopalı saldırısına uğradı. Aldığı darbeler karşısında kanlar içinde kalan Sarı grup ile konuşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Sosyal medyadan yayınladılar...

Yanına aldığı S.A. ve İ.E.’yi suça sürükleyen şüpheli, video çekerek, sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı, A.E.R., S.A. ve İ.E. hakkında yakalama kararı çıkarttı. Polis ekiplerince yakalanan çocuklar adliyeye sevk edildi. Suça sürüklenen çocuklar S.A. ve İ.E., “Silahla yaralama, yağma ve hürriyeti tahdit” suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, A.E.R.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Başsavcılıktan yazılı açıklama

Konuyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Basın yayın kuruluşlarında yer alan Bursa ili Karacabey ilçesinde E.S. isimli müştekinin yabancı uyruklu şahıslar tarafından darp edildiğine yönelik çıkan haberlerle ilgili olarak Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma çerçevesinde; 06.09.2023 günü suça sürüklenen çocuklar S.A., İ.E. ve şüpheli A.E.R.’nin, müşteki E.S.’yi silah ile tehdit ederek darp ettikleri iddiası ile ilgili olarak, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile suça sürüklenen çocuklar S.A. ve İ.E.'nin gözaltına alındığı, A.E.R. isimli şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan suça sürüklenen çocuklar S.A. ve İ.E.’nin 'Silahla Yaralama, Yağma ve Hürriyeti Tahdit' suçlarından tutuklama talebi ile Karacabey Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildiği, Karacabey Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince S.A. ve İ.E. hakkında tutuklama kararı verildiği, Karacabey Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince hakkında tutuklama kararı verilen suça sürüklenen çocukların konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği, Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Belediye Başkanı 'geçmiş olsun'a gitti

Öte yandan, hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edilen E.S.’yi evinde ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçmiş olsun dileklerini iletti.