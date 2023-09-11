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ABD Rusya-Ukrayna savaşını fırsata çevirdi: Polonya'dan 10 milyar dolar

ABD Rusya-Ukrayna savaşını fırsata çevirdi: Polonya'dan 10 milyar dolar

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, yaklaşık değeri 10 milyar dolar olarak tahmin edilen 486 adet HIMARS çoklu roketatar sisteminin ABD'den satın alınarak ülke ordusuna teslimatı için çerçeve sözleşmesini onayladı.

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Blaszczak ve Polonya Savunma Bakanlığının X hesaplarından yapılan paylaşımlarda sözleşmenin detaylarına yer verildi.

Bakan Blaszczak, "HIMARS'lar düşmanı caydıracak türden bir vurucu güç oluşturacak. Muhalefet, sayıyı fazla buluyor. Bu, bizi güvende tutacak bir ihtiyaç." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda da ABD'den daha önce sipariş edilenlerle birlikte Polonya ordusunun toplamda 500 HIMARS'a sahip olacağı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Bakan Blaszczak, 486 adet HIMARS çoklu roketatar sisteminin ülke ordusuna teslimatı için çerçeve anlaşmasını onayladı. ABD tarafı ayrıca teknik destek de sağlayacak. Onaylanan takvime göre teslimatın 2025'ten itibaren başlaması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, Polonya medyasında yer alan haberlere göre, HIMARS'ların yaklaşık değeri 10 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

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