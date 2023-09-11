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Mauro Icardi Galatasaray'daki hayalini açıkladı

Mauro Icardi Galatasaray'daki hayalini açıkladı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, UCL Magazine'e röportaj verdi. Icardi, verdiği röportajda Galatasaray'da efsane olmak istediği söyledi

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasında önemli etkisi olan Mauro Icardi, UCL Magazine'e konuk oldu.

Önemli açıklamalarda bulunan Arjantinli, Galatasaray'da efsane olmak istediğini de söyledi.

"Bazı oyuncuların özel yetenekleri vardır, benimki ise gol atmak" diyen Mauro Icardi, "Molde'ye karşı attığım gol benim için önemliydi çünkü kariyerimdeki 200. golümdü. Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak harikaydı. Güzelliği ve önemi nedeniyle bu golü asla unutmayacağım. O anda hareketlenmemi sağlayan şey nereye gideceğimi gösteren içgüdüydü. Havadan gelen topun nereye düşeceğini sadece tahmin ettim. Savunmalar için bu toplar her zaman tehlikelidir. Savunma da kaleci de o vuruşu beklemiyordu. Tekrar izlediğinizde olağanüstü bir gol olduğunu görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Önemli tecrübeler edindim"

Kariyerindeki tecrübelere değinen Mauro Icardi, "Inter'deki dönemim iyi bir tecrübeydi. Takımın kaptanıydım ve neredeyse her yıl 20 gol barajını aştım. Paris'teki dönemim iyidi ama sonlara doğru bozulmaya başladı. Önemli tecrübeler edindim. Takım için kritik olmadığım dönemlerde başka şeyler keşfettim. Farklı antrenman metodları ve gelişme yolları buldum. Paris bu açıdan yardımcı oldu" dedi.

"Çok iyi hissettiğim kulübe geldim"

Galatasaray ile ilgili de konuşan Mauro Icardi, "Ben Galatasaray'a gelip her zaman yaptığım şeyi tekrar kanıtlama fırsatı buldum. Kendime yeni amaçlar ediniyorum. Açıkçası ilk andan beri çok iyi hissettiğim bir kulübe geldim. Arjantin'de futbolla yatıp futbolla kalkarız. Burada da benim dikkatimi çeken en büyük şey taraftarın tutkusu oldu. Bazıları, eğer Türkiye'deyseniz Avrupa'nın elit seviyesinde oynamadığınızı ve saldığınızı düşünüyor. Ben ise tam aksine Türkiye'de rekabetçi olup çok önemli başarılar kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Efsane oymak istiyorum

Galatasaray efsanesi olmak istediğini belirten Mauro Icardi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben futbola başladığımdan beri; kişiliğim, karizmam ve karakterim hiç değişmedi. Ben buyum! Galatasaray'da futbola son derece tutkun taraftarlar olduğunu gördüm ve onlarla gerçekten çok iyi bir bağ kurduk. Galatasaray'da efsane olmak istiyorum."

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