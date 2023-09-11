CHP'nin 100. yıl videosundaki 'EOKA' skandalına sert çıkış: A be gerizekalı!

CHP'nin kuruluşunun 100. yılına özel hazırlanan videoda Türk askerleri yerine Kıbrıs'ta soydaşlarımıza soykırım faaliyetleri yürüten EOKA'cı teröristlerin görüntülerinin paylaşılmasına tepkiler çığ gibi büyürken, bir tepki de gazeteci Deniz Zeyrek'ten geldi.

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CHP'nin 100. Kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan videoda, Kıbrıslı Türk soydaşlarımıza zulmeden EOKA terör örgütü mensuplarının görselleri yer aldı. CHP yönetimi ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabından da paylaşılan görüntülere gelen tepkilere rağmen sahip çıkarak, söz konusu skandaldan geri adım atmadı. Ancak Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek, CHP'nin bu paylaşımına sert tepki gösterdi. Katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Zeyrek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar olay yaşanmasına rağmen, a be geri zekalı başka fotoğraf mı bulamadın da onu koydun. O paylaşımı yapan danışmandan bahsediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu da çıkmış onu savunuyor. Onun doğru olduğunu iddia etmeye çalışıyor.

"Yapacağın tek şey..."

Hayır kardeşim doğru değil. Bu danışmanının beceriksizliği. Yapacağın tek şey kulağından tutup kapının önüne koymak. EOKA Kıbrıs'taki katliamlarıyla ünlü bir çetedir."

Skandal videoya kalkan oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu akla zarar bir savunma ile skandala kalkan oldu.

Bankoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin kurucu partisinin 100 yıl önce çıktığı yolda, ülkemizin topraklarına ve halkına sahip çıkma hikayesinin anlatıldığı kısa filmimizin her zaman olduğu gibi belli odaklarca algı operasyonu ile maksatlı olarak karalanmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu defaki karalama girişiminin; Kıbrıs'ta kazanılan büyük zaferin filmde tek bir kare üzerinden yapılmaya çalışıldığı görülmektedir. Filmin 50 ve 59'uncu saniyeleri arasındaki bölümde Ecevit'in bu hainleri Beşparmak dağlarına gömmesinin hikayesi yer almaktadır."