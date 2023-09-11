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Ali Babacan 'dedikodular duyuyoruz' deyip hükümeti uyardı: Vahim bir hata olur

Ali Babacan 'dedikodular duyuyoruz' deyip hükümeti uyardı: Vahim bir hata olur

Gıda, giyim, eğitim ve sağlık gibi bazı temel ihtiyaçlarda KDV’nin artırılacağı şeklinde iddialar duydukları söyleyen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara "Bu çok vahim bir hata olur" uyarısı yaptı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, YouTube kanalında yayınlanan Bi’ Kahve programının son bölümünden kısa bir bölümü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Gıda, giyim, eğitim ve sağlık gibi bazı temel ihtiyaçlarda KDV’nin artırılacağı yönünde "dedikodu"lar olduğuna işaret eden Babacan, “Bu sektörlerde KDV’yi artırdığınızda kayıt dışı artar, vergi tahsilatı düşer. dedi.

Babacan’ın paylaşımı şöyle: “Gıda, giyim, eğitim ve sağlık gibi bazı temel ihtiyaçlarda KDV’nin %10’dan %20'ye çıkacağıyla ilgili dedikodular duyuyoruz. Bu çok vahim bir hata olur. Bu sektörlerde KDV’yi artırdığınızda kayıt dışı artar, vergi tahsilatı düşer. Vatandaşlara da esnafa da zulmetmiş olursunuz.”

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