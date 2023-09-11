Erdoğan'ın Paşinyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan'ın Paşinyan ile görüşmesinde, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağı vurgulandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bugün (11 Eylül) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alınmıştır.

Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulamış ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etmişlerdir.