Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen sakatlandı!

"Türkiye'de başıboş köpek değil başıboş çocuk sorunu var" diyen kadın gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde fırtına ve sağanak etkili oldu: Okulun çatısı uçtu

İstanbul Havalimanı'na üç ödül birden: En iyi, en keyifli, en temiz!