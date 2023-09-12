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Mersin'de ABD’li dağcı 9 gün sonra mağaradan çıkartıldı tahliye sonrası konuştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mersin'de ABD’li dağcı 9 gün sonra mağaradan çıkartıldı tahliye sonrası konuştu

Mersin'de, Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ve doktorların onay vermesiyle tahliyesine başlanan ABD'li dağcı Mark Dickey, 9 gün sonra mağaradan çıkarılarak Mersin Şehir Hastanesine götürüldü.

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Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçiren Mark Dickey'in tahliyesine yönelik çalışmalar, doktorların kararının ardından 9 Eylül'den itibaren AFAD koordinesinde sürdürüldü.

Arama kurtarma uzmanları ve sağlık ekiplerince son olarak 180 metredeki kamp alanına ulaştırılan Dickey, bir süre dinlenmeye alındı.

Gerekli kontrollerin ardından sedyeyle taşınmaya devam edilen ABD'li dağcı, zorlu dar geçitlerin ardından mağaradan güvenli şekilde çıkarıldı.

Başarıyla tamamlanan tahliye çalışmalarına, AFAD, UMKE, jandarma, Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) ve Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleriyle beraber Türkiye dışında 8 ülkeden 196 arama kurtarma uzmanı katıldı.

Alanda kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki sağlık kabinine alınan Dickey, muayene edildi.

"İnanılmaz bir tırmanış yapıp hayatımı kurtardılar"

Mark Dickey, gazetecilere yaptığı açıklamada, tahliye çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

Zorlu bir tahliye süreci yaşadıklarına işaret eden Dickey, şöyle konuştu:

"Macar ve Türk mağaracıların desteğiyle mağaradan 1000 metrelik inanılmaz bir tırmanış yapıp 1000 metre daha aşağıya inerek hayatımı kurtardılar. Kaynakları onlara ulaştıran da Türk hükümetinin hızlı tepkisi oldu. Ayrıca Macar Mağara Kurtarma Servisi'ne teşekkür etmek istiyorum. İlk ulaştıklarım onlardı. Türk hükümetinin desteğiyle anında karşılık verdiler. Yine 8 saat gibi bir sürede oradaydılar ve ikinci kez hayatımı kurtardılar. Çok çılgın bir maceraydı ama yüzeydeyim, hala hayattayım. Avrupa Mağara Kurtarma Derneği ve çok sayıda organizasyon fark yarattı. Size ne diyeceğimi söylemeliyim; bu çok zor, bu bir ilk."

"Sanki yaşamayacakmışım gibi bir noktaya ulaştım"

Dickey, mağarada hissettiklerini şu ifadelerle anlattı:

"Cidden sanki delirmişim gibiydi. 'Bu ciddi mi? Ben ölmeyeceğim.' Biraz kan vardı; bakteriyel, enfeksiyon gibi bir şey. Buna benzer bir şey... Sonra kan kusmaya başlıyorum. Kan kusmaya devam ettim ve sonra bilincimi tutmak zorlaşmaya başladı ve sanki yaşamayacakmışım gibi bir noktaya ulaştım."

Dickey, daha sonra bölgede hazır bekleyen helikoptere alınarak tedavisi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanedeki tedavisine başlandı

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı pistine inen helikopterden sedyeyle ambulansa taşınan Dickey, hastaneye getirildi.

Doktorların gözetiminde müşahede altına alınan Dickey'in tedavisine başlandı.

Aralarında yabancı mağara bilimcilerin de olduğu 15 kişilik dağcılık grubu, keşif için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inmiş, ekip üyelerinden Dickey'in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatılmıştı.

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