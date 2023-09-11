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Habertürk bir kez daha Cumhurbaşkanı uçağına davet edildi

Habertürk bir kez daha Cumhurbaşkanı uçağına davet edildi

G20 Zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Habertürk'ün tekrardan Cumhurbaşkanlığı uçağına davet edilmesi ise gözlerden kaçmadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmasının ardından Hindistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Alınan önlemlerinin zaman içinde etkisini göstereceğini söyleyen Erdoğan, "Çok net bir yol haritamız var" açıklamasında bulundu.

Kadın gazetecilerin sayısı dikkat çekti

Erdoğan'ın uçağındaki kadın gazetecilerin sayısı dikkat çekti. Paylaşılan fotoğrafta 9 kadın, 10 erkek gazeteci olduğu görüldü.

Öte yandan Habertürk tekrar cumhurbaşkanlığı uçağına davet edildi. Bloomberg Ve Habertürk grubunda Zeliha Saraç davete katıldı.

Cumhurbaşkanlığı uçağına ilk kez binen gazeteciler: Haberglobal'den Sinem Danacı, Ahaber'den Özlem Doğaner, Sabah'tan Dilek Güngör, gazeteci Ahmet Ergen, Habertürk'ten Zeliha Saraç...

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