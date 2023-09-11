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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Emniyet Müdürü gözaltına alındı!

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Emniyet Müdürü gözaltına alındı!

Yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak üzereyken Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alınan Kaplan grubu isimli çetenin lideri Ayhan Bora Kaplan ile ilgili soruşturma kapsamında 2. sınıf emniyet müdürü N.A.Ç. gözaltına alındı.

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Ankara'da, yeraltı dünyasında "Kaplan Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yapılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Esenboğa Havalimanı girişinde Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alınmasının ardından, soruşturma daha da genişletildi ve 2. sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç'nin de gözaltına alındığı ortaya çıktı. 2. Sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç’nin yanı sıra baş komiserlikten ayrılarak avukatlık yapmaya başladığı öğrenilen U.K isimli eski polisin de gözaltında olduğu öğrenildi. Soruşturmada şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı ise 29 oldu.

“Şikayetçileri vazgeçirmekle” suçlanıyorlar

 Ankara’da Ayhan Bora Kaplan’ın liderliğini yaptığı öne sürülen çeteye ilişkin soruşturma Emniyet’e uzandı. Edinilen bilgiye göre, Kaplan ile birlikte 4 kişinin 7 Eylül akşamı gözaltına alınmasının ardından genişletilen operasyona kritik bir isim daha eklendi. Son kararname ile Polis Akademisine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç, Kaplan örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. N.A.Ç’nin yanı sıra bir dönem Çankaya Emniyet Müdürlüğünde Başkomiserlik yapan ve sonrasında meslekten ayrılarak avukatlık yapmaya devam eden U.K isimli eski polis de gözaltına alınanlardan biri oldu. Her iki ismin de Kaplan örgütü üyeleri hakkında yapılan başvuruları, şikayetçileri vazgeçirerek önledikleri gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenildi.

Avukatların ofisinde arama

Öte yandan soruşturma kapsamında Kaplan’ın iki avukatının ofisinde de arama yapıldığı, avukatlardan birinin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı ifade ediliyor. Soruşturmada şu ana kadar gözaltına alınanların sayısının ise 29 olduğu belirtiliyor.

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