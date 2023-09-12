BIST 8.146
DOLAR 26,89
EURO 28,87
ALTIN 1.659,67
HABER /  GÜNCEL

Erdoğan'dan Libya'da yaşanan sele ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Libya'da yaşanan sele ilişkin açıklama

Libya'daki sele ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD'ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir" dedi.

Abone ol


Libya'nın doğusundaki “hükümetin Başbakanı” Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi.

İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Libya halkına "geçmiş olsun" dileklerinden bulunan Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD’ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi’ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir. Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır" bilgisini verdi.

AFAD'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından personelinin saha çalışmalarına katılacağını bildiren Erdoğan, "Personelimizin içerisinde 65 kişiden oluşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, barınma ve insanı yardım malzemelerinin kurulum ve dağıtım çalışmalarında yer almak üzere Kızılay, UMKE ve STK mensupları yer almaktadır" açıklamasında bulundu.

AFAD Başkanı Memiş'ten açıklama

AFAD Başkanı Okay Memiş, sel felaketinin yaşandığı Libya’ya gidecek yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Memiş, "Libya'ya 3 kargo uçağını dörder saat arayla planladık. İlk kargo uçağımız birazdan hareket edecek. Şu anda havalimanında, bütün ekiplerimizle beraber ilk uçakta yaklaşık 168 arama-kurtarma ekibimizle beraber 2 adet orta tonazlı arama-kurtarma aracı, arama-kurtarma personelimiz ve 2 adet arama-kurtarma botumuzla beraber hazır durumda. Bu ilk etapta yapacağımız yardımlar. Devamında 2 uçakla beraber yeteri kadar çadır, battaniye, gıda kolisi, hijyen kolisi ve jeneratör ve diğer ekipmanlarla beraber hareket edecekler. 3. uçakta yine yeteri kadar personelimiz Libya'da olacak" dedi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya platformu X üzerinden Libya'da yaşanan sel felaketine dair açıklamada bulundu. Yerlikaya, Son yılların en büyük sel felaketini yaşayan ve uluslararası yardım çağrısında bulunan Libyalı kardeşlerimizin yanındayız. AFAD ekiplerimiz, Jandarma ve Emniyet güçlerimiz yardım faaliyetlerine katılmak için Libya’ya hareket edecek. Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afetten korusun. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya paylaşımında, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın Libya'ya yapacağı yardımların anlatıldığı görsele de yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den Libya'daki kasırga felaketine yardım 3 nakliye uçağı hareket etti
Türkiye'den Libya'daki kasırga felaketine yardım 3 nakliye uçağı hareket etti
Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Zenit'i 75-60 yendi
Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Zenit'i 75-60 yendi
Mersin'de ABD’li dağcı 9 gün sonra mağaradan çıkartıldı tahliye sonrası konuştu
Mersin'de ABD’li dağcı 9 gün sonra mağaradan çıkartıldı tahliye sonrası konuştu
Kenan Işık'tan haber var! 9 yıldır komadaydı...
Kenan Işık'tan haber var! 9 yıldır komadaydı...
Temel Karamollaoğlu’ndan Ahmet Davutoğlu’na ziyaret
Temel Karamollaoğlu’ndan Ahmet Davutoğlu’na ziyaret
Habertürk bir kez daha Cumhurbaşkanı uçağına davet edildi
Habertürk bir kez daha Cumhurbaşkanı uçağına davet edildi
Ekrem İmamoğlu'ndan metro arızaları ile ilgili 'sabotaj' açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan metro arızaları ile ilgili 'sabotaj' açıklaması
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Emniyet Müdürü gözaltına alındı!
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Emniyet Müdürü gözaltına alındı!
Burak Yılmaz bombası! Sahalara geri mi dönüyor?
Burak Yılmaz bombası! Sahalara geri mi dönüyor?
Meral Akşener'e Muharrem İnce tarifesi! İlk taşı Emin Çölaşan attı, "bu kadın AKP'ye kazandıracak!"
Meral Akşener'e Muharrem İnce tarifesi! İlk taşı Emin Çölaşan attı, "bu kadın AKP'ye kazandıracak!"
Antalya'da pes dedirten durum! 80 daire satın alıp turistlere kiraladı
Antalya'da pes dedirten durum! 80 daire satın alıp turistlere kiraladı
Erdoğan'ın Paşinyan ile telefonda görüştü
Erdoğan'ın Paşinyan ile telefonda görüştü