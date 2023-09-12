Erdoğan'dan Libya'da yaşanan sele ilişkin açıklama

Libya'daki sele ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD'ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi'ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir" dedi.

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Libya'nın doğusundaki “hükümetin Başbakanı” Usame Hammad, Derne kentindeki selde ölenlerin sayısının 2 bini geçtiğini söyledi.

İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Libya halkına "geçmiş olsun" dileklerinden bulunan Erdoğan, "Türkiye, Libya halkının yanındadır. AFAD’ımızın koordinasyonunda bu sabaha karşı Bingazi’ye iniş yapmak üzere 3 uçuş organize edilmiştir. Uçaklarımızda ilk etapta arama kurtarma ve diğer çalışmalara destek amacıyla 168 personel, 2 arama kurtarma aracı, 2 kurtarma botu; barınma ve diğer ihtiyaçların giderilmesi amacıyla da 170 çadır, 600 battaniye, 400 gıda ve hijyen kolisi, 20 jeneratör, 1000 yağmurluk, 500 çizme ve 500 el feneri bulunacaktır" bilgisini verdi.

AFAD'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından personelinin saha çalışmalarına katılacağını bildiren Erdoğan, "Personelimizin içerisinde 65 kişiden oluşan su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, barınma ve insanı yardım malzemelerinin kurulum ve dağıtım çalışmalarında yer almak üzere Kızılay, UMKE ve STK mensupları yer almaktadır" açıklamasında bulundu.

AFAD Başkanı Memiş'ten açıklama

AFAD Başkanı Okay Memiş, sel felaketinin yaşandığı Libya’ya gidecek yardımlar hakkında açıklamalarda bulundu. Memiş, "Libya'ya 3 kargo uçağını dörder saat arayla planladık. İlk kargo uçağımız birazdan hareket edecek. Şu anda havalimanında, bütün ekiplerimizle beraber ilk uçakta yaklaşık 168 arama-kurtarma ekibimizle beraber 2 adet orta tonazlı arama-kurtarma aracı, arama-kurtarma personelimiz ve 2 adet arama-kurtarma botumuzla beraber hazır durumda. Bu ilk etapta yapacağımız yardımlar. Devamında 2 uçakla beraber yeteri kadar çadır, battaniye, gıda kolisi, hijyen kolisi ve jeneratör ve diğer ekipmanlarla beraber hareket edecekler. 3. uçakta yine yeteri kadar personelimiz Libya'da olacak" dedi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya platformu X üzerinden Libya'da yaşanan sel felaketine dair açıklamada bulundu. Yerlikaya, Son yılların en büyük sel felaketini yaşayan ve uluslararası yardım çağrısında bulunan Libyalı kardeşlerimizin yanındayız. AFAD ekiplerimiz, Jandarma ve Emniyet güçlerimiz yardım faaliyetlerine katılmak için Libya’ya hareket edecek. Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afetten korusun. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya paylaşımında, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın Libya'ya yapacağı yardımların anlatıldığı görsele de yer verdi.