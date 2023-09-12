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Türkiye'den Libya'daki kasırga felaketine yardım 3 nakliye uçağı hareket etti

Türkiye'den Libya'daki kasırga felaketine yardım 3 nakliye uçağı hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Libya’da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, arama-kurtarma ekiplerini afet bölgesine taşıyacak olan üç adet nakliye uçağından ilkinin hareket ettiğini açıkladı.

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MSB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Libya’da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, arama-kurtarma ekiplerini afet bölgesine taşıyacak olan üç adet nakliye uçağından ilkinin hareket ettiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Dost ve kardeş ülke Libya’da meydana gelen kasırga felaketi sonrası, ülkemizin yardım elini bölgeye ulaştırmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla; arama-kurtarma ekiplerini Libya’ya taşıyacak üç adet nakliye uçağımızdan ilki, Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndan bölgeye hareket etti. Kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz” denildi.

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