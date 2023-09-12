Sezgin Tanrıkulu CHP'den ihraç edilecek mi? CHP'nin kararı büyük ölçüde netleşti

Gazeteci Deniz Gürel, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun tepki çeken TSK iftirasıyla ilgili görüştüğü CHP kaynaklarından aldığı kulis bilgisini aktardı. Gürel "CHP'li kaynaklar Parti Meclisi'nde Tanrıkulu'nun ihracını isteyen bir kesim olduğunu söylese de büyük bir bölümü ihraç kararının çıkmayacağı yönünde düşünceye sahip." dedi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında soruşturma başlattığı CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisi içinde de tartışma yarattı.

TV100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftiraları programda masaya yatırıldı.

İhracı yönünde bir karar çıkmayacağı düşünülüyor

tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel "Sezgin Tanrıkulu ve EOKA fotoğrafı konusu MYK’da hiç gündeme gelmedi, ‘Niye gelmedi?’ diye sorduk ‘Bu parti meclisinin konusu’ dendi. Ayın 24’ündeki parti meclisinde Sezgin Tanrıkulu’nun sürecinin nasıl işleyeceğini göreceğiz. CHP Genel Merkezi bu süreçte Sezgin Tanrıkulu'yla hiç diyalog kurmadı çünkü tepkililer hem partiyi hem partinin yetkili organlarını zora düşürdüğünü düşünüyorlar bu açıklamalarıyla. CHP'li kaynaklar 'hepimizi zor durumda bıraktı' diyor. CHP'li kaynaklar Parti Meclisi'nde Tanrıkulu'nun ihracını isteyen bir kesim olduğunu söylese de büyük bir bölümü ihraç kararının çıkmayacağı yönünde düşünceye sahip."

Sezgin Tanrıkulu ne demişti?

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde kendisine yönelik eleştiriler nedeniyle telefonla bağlandığı TV100’de, TSK’nın eleştirilemez olmadığını belirterek, “Bu Türk Silahlı Kuvvetleri değil mi 12 Eylül'de faşist darbeyi yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan... Onlarca faili meçhul cinayet. Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen..." sözleri nedeniyle şimşekleri bir kez daha üzerine çekmişti.