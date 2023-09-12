Çete lideri Ayhan Bora Kaplan 5 ayrı suçtan tutuklandı! Emniyet Müdürü serbest kaldı

ANKARA'da yer altı dünyasında "Kaplanlar" grubu olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan, "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma" ve "işkence" suçlamasıyla tutuklandı.

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Ankara'da yer altı dünyasında "Kaplanlar" grubu olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaplan'la birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yurt dışına çıkmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınan Kaplan ile birlikte koruması olan U.P isimli emekli asker ile avukat G.Ü, A.K ve O.S isimli 4 kişi daha yakalanmıştı. Kaplan’ın gözaltına alınmasının ardından genişletilen soruşturmada aralarında 2. sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç.'nin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alınmıştı.

Örgüt kurma, işkence dahil 5 ayrı suç

Emniyetteki sorgusunun ardından gece saatlerinde nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ayhan Bora Kaplan 5 ayrı suçtan tutuklandı. Kaplan'ın tutuklanmasına gerekçe olarak "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma" ve "işkence" suçlaması yapıldı.

14 kişi tutuklandı, emniyet müdürü serbest

Çete lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yanı sıra, operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişi daha tutuklanırken, 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Emniyet Müdürü N.A.Ç de adli kontrol ile serbest bırakılanlar arasında yer aldı.

Ankara Başsavcılığı'ndan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere ter verildi:

"Kamuoyunda 'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü" olarak bilinen (nüfusta kayıtlı adı soyadı Bora Kaplan) silahlı suç örgütünün lider, yönetici ve üyeleri başta olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alınmış olup 11/09/2023 tarihinde adliyeye çıkarılmışlardır. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları sonucunda suç örgütü lideri Bora Kaplan dahil olmak üzere 14 şüpheli tutuklanmış, 15 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Söz konusu suç örgütü tarafından işlendiği iddia edilen diğer suçların delillendirilebilmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."