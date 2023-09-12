BIST 8.146
DOLAR 26,89
EURO 28,87
ALTIN 1.659,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sağlık merkezinde akıllara durgunluk veren ölüm

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sağlık merkezinde akıllara durgunluk veren ölüm

UŞAK'ta bir sağlık merkezinde spor yaptıktan sonra fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, bir sağlık merkezine giden Yaşar Bozdağ (36), koşu bandındaki yürüyüşü sonrası dinlenme odasına geçti. Bozdağ, burada dinlendiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.

İhbar üzerine sağlık merkezine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Bozdağ, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bozdağ'ın cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul için öne çıkan adayları belli oldu İYİ Parti'den Muharrem İnce'ye jest
İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul için öne çıkan adayları belli oldu İYİ Parti'den Muharrem İnce'ye jest
Sezgin Tanrıkulu CHP'den ihraç edilecek mi? CHP'nin kararı büyük ölçüde netleşti
Sezgin Tanrıkulu CHP'den ihraç edilecek mi? CHP'nin kararı büyük ölçüde netleşti
Erdoğan'dan Libya'da yaşanan sele ilişkin açıklama
Erdoğan'dan Libya'da yaşanan sele ilişkin açıklama
Türkiye'den Libya'daki kasırga felaketine yardım 3 nakliye uçağı hareket etti
Türkiye'den Libya'daki kasırga felaketine yardım 3 nakliye uçağı hareket etti
Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Zenit'i 75-60 yendi
Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Zenit'i 75-60 yendi
Mersin'de ABD’li dağcı 9 gün sonra mağaradan çıkartıldı tahliye sonrası konuştu
Mersin'de ABD’li dağcı 9 gün sonra mağaradan çıkartıldı tahliye sonrası konuştu
Kenan Işık'tan haber var! 9 yıldır komadaydı...
Kenan Işık'tan haber var! 9 yıldır komadaydı...
Temel Karamollaoğlu’ndan Ahmet Davutoğlu’na ziyaret
Temel Karamollaoğlu’ndan Ahmet Davutoğlu’na ziyaret
Habertürk bir kez daha Cumhurbaşkanı uçağına davet edildi
Habertürk bir kez daha Cumhurbaşkanı uçağına davet edildi
Ekrem İmamoğlu'ndan metro arızaları ile ilgili 'sabotaj' açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan metro arızaları ile ilgili 'sabotaj' açıklaması
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Emniyet Müdürü gözaltına alındı!
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Emniyet Müdürü gözaltına alındı!
Burak Yılmaz bombası! Sahalara geri mi dönüyor?
Burak Yılmaz bombası! Sahalara geri mi dönüyor?