BIST 8.146
DOLAR 26,89
EURO 28,87
ALTIN 1.659,67
HABER /  MAGAZİN

Oyuncu Aslıhan Gürbüz'den "Evlenip iki çocuk yapmalısın" diyen takipçisine sert tepki

Oyuncu Aslıhan Gürbüz'den "Evlenip iki çocuk yapmalısın" diyen takipçisine sert tepki

Aslıhan Gürbüz, köpeğiyle çektiği fotoğrafa "Bence artık evlenip iki çocuk yapmalısın" yorumunu yapan bir takipçisine tepki gösterdi. Gürbüz, takipçisine "Bence artık çeneni kapamalı, bu hesaptan defolup gitmelisin" cevabını verdi.

Abone ol

Yıllar önce yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Merve Aksak rolüyle adından söz ettirmeye devam eden Aslıhan Gürbüz, köpeğiyle verdiği poza "Bence iki çocuk yapmalısın" diyen takipçisine tepki gösterdi.

Bir süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Instagram hesabından köpeğiyle çektiği fotoğrafları "Gittiğim yolları dönmüyorum, arada bir yoldaşlarımı bekliyorum" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Gürbüz'ün paylaşımına yorum yapan bir kullanıcı da "Bence evlenmeli. İki çocuk yapmalı. Kendini kedi, köpek ile kandırmamalı" dedi.

Takipçisinden gelen yoruma sinirlenen başarılı oyuncu da "Bence artık çeneni kapamalı, bu hesaptan defolup gitmelisin. Kendini kimin yerine koyuyorsan yallah oraya" cevabını verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
9 yıldır komada uyutulan Kenan Işık'tan yeni haber geldi! Ailesi ve arkadaşları son durumunu açıkladı
Foto Galeri 9 yıldır komada uyutulan Kenan Işık'tan yeni haber geldi! Ailesi ve arkadaşları son durumunu açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili yeni açıklama: Tek aktör biz değiliz
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili yeni açıklama: Tek aktör biz değiliz
Polisten kaçan lastik hırsızları kaza yaptı! Aracı bırakıp koşarak kaçtı
Polisten kaçan lastik hırsızları kaza yaptı! Aracı bırakıp koşarak kaçtı
Çete lideri Ayhan Bora Kaplan 5 ayrı suçtan tutuklandı! Emniyet Müdürü serbest kaldı
Çete lideri Ayhan Bora Kaplan 5 ayrı suçtan tutuklandı! Emniyet Müdürü serbest kaldı
Sağlık merkezinde akıllara durgunluk veren ölüm
Sağlık merkezinde akıllara durgunluk veren ölüm
İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul için öne çıkan adayları belli oldu İYİ Parti'den Muharrem İnce'ye jest
İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul için öne çıkan adayları belli oldu İYİ Parti'den Muharrem İnce'ye jest
Sezgin Tanrıkulu CHP'den ihraç edilecek mi? CHP'nin kararı büyük ölçüde netleşti
Sezgin Tanrıkulu CHP'den ihraç edilecek mi? CHP'nin kararı büyük ölçüde netleşti
Erdoğan'dan Libya'da yaşanan sele ilişkin açıklama
Erdoğan'dan Libya'da yaşanan sele ilişkin açıklama
Türkiye'den Libya'daki kasırga felaketine yardım 3 nakliye uçağı hareket etti
Türkiye'den Libya'daki kasırga felaketine yardım 3 nakliye uçağı hareket etti
Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Zenit'i 75-60 yendi
Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında Zenit'i 75-60 yendi
Mersin'de ABD’li dağcı 9 gün sonra mağaradan çıkartıldı tahliye sonrası konuştu
Mersin'de ABD’li dağcı 9 gün sonra mağaradan çıkartıldı tahliye sonrası konuştu
Kenan Işık'tan haber var! 9 yıldır komadaydı...
Kenan Işık'tan haber var! 9 yıldır komadaydı...
Temel Karamollaoğlu’ndan Ahmet Davutoğlu’na ziyaret
Temel Karamollaoğlu’ndan Ahmet Davutoğlu’na ziyaret