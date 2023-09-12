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Beşiktaş'a şok: İlk maçına çıkan Eric Bailly sakatlandı iddiası

Beşiktaş'a şok: İlk maçına çıkan Eric Bailly sakatlandı iddiası

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez siyah beyazlı formayı giyen Eric Bailly'nin sakatlanarak oyundan çıktığı öne sürüldü.

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Beşiktaş önceki akşam Fatih Karagümrük’le oynadığı hazırlık maçını Ghezzal ve Rebic’in golleriyle 2-0 kazanırken, Manchester United’dan yeni transfer edilen Eric Bailly de karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkmıştı.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Fildişi Sahilli stoperin adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle ilk yarıyı tamamlayamadığı aktarıldı.

Ciddi bir maç eksiği bulunan Bailly’nin ilk devrenin bitmesine kısa süre kala ağrı şikayetiyle kenara geldiği ifade edildi.

Doktorlar ve teknik heyetin bu beklenmeyen gelişme üzerine tecrübeli futbolcuyu riske etmeyerek, oyundan aldıkları kaydedildi.

Deneyimli futbolcunun ağrılarının sürmesi durumunda MR’a gireceği belirtildi. Bailly, ağrısının geçmesi halinde takımla çalışmaya devam edebilecek.

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