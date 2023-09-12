İneklerine kıyamayan sahipleri yaptıkları ile herkesi şaşırttı! Kopan kuyruğun yerine...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kurt saldırısına uğrayan ineğin kuyruğu koptu. İneklerine kıyamayan sahipleri ise ineklerine yapay kuyruk yaptı.

Abone ol

Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Hacı Abdullah Kışlası mevkisinde çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Serkan Karakuş ve eşi Münevver Kakakuş, kurt saldırısında yaralanıp kuyruğu kopan 10 yıllık ineklerini sağlığına kavuşturdu.

Karakuş çiftçi, sineklere karşı savunmasız kalan inek için iplerden yeni bir kuyruk ördü. ‘Göğ inek’ diye seslendikleri ve kesmeye kıyamadıkları ineklerinin yeni kuyruğuna kısa sürede alışacağına inandığını anlattı.

Serkan Karakuş, “İneğimizin durumuna çok üzülmüştük. Sineklerden acı çekiyorduk. Böyle bir çare düşündük. Elimizden bu kadar geldi. Püsküllü, boncuklu bir kuyruk yaptık” diye konuştu.