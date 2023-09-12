BIST 8.146
DOLAR 26,89
EURO 28,87
ALTIN 1.659,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İneklerine kıyamayan sahipleri yaptıkları ile herkesi şaşırttı! Kopan kuyruğun yerine...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İneklerine kıyamayan sahipleri yaptıkları ile herkesi şaşırttı! Kopan kuyruğun yerine...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kurt saldırısına uğrayan ineğin kuyruğu koptu. İneklerine kıyamayan sahipleri ise ineklerine yapay kuyruk yaptı.

Abone ol

Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Hacı Abdullah Kışlası mevkisinde çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Serkan Karakuş ve eşi Münevver Kakakuş, kurt saldırısında yaralanıp kuyruğu kopan 10 yıllık ineklerini sağlığına kavuşturdu.

Karakuş çiftçi, sineklere karşı savunmasız kalan inek için iplerden yeni bir kuyruk ördü. ‘Göğ inek’ diye seslendikleri ve kesmeye kıyamadıkları ineklerinin yeni kuyruğuna kısa sürede alışacağına inandığını anlattı.

Serkan Karakuş, “İneğimizin durumuna çok üzülmüştük. Sineklerden acı çekiyorduk. Böyle bir çare düşündük. Elimizden bu kadar geldi. Püsküllü, boncuklu bir kuyruk yaptık” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Depoları şimdiden doldurun motorine kallavi zam geliyor! Litresi 40 liraya yükselecek 12 Eylül güncel akaryakıt fiyatları
Depoları şimdiden doldurun motorine kallavi zam geliyor! Litresi 40 liraya yükselecek 12 Eylül güncel akaryakıt fiyatları
Muğla'da lastik botla geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Muğla'da lastik botla geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı!
4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı!
4 üniversiteye 126 akademisyen alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı!
Erdoğan kaldırılacak dedi Yusuf Tekin süreyi uzattı! 45 dakikalık öğretmen mülakatı gündem oldu
Erdoğan kaldırılacak dedi Yusuf Tekin süreyi uzattı! 45 dakikalık öğretmen mülakatı gündem oldu
'Cinsel ilişkiye girelim muskanın etkisi artsın!' Muskacı Hoca, gizlice çekip cinsel istismarda bulunup parasını aldı
'Cinsel ilişkiye girelim muskanın etkisi artsın!' Muskacı Hoca, gizlice çekip cinsel istismarda bulunup parasını aldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu
CHP'li Öztrak'tan yerel seçim açıklaması Yenilenerek, güçlenerek seçimlere gidiyoruz
CHP'li Öztrak'tan yerel seçim açıklaması Yenilenerek, güçlenerek seçimlere gidiyoruz
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
Oyuncu Aslıhan Gürbüz'den "Evlenip iki çocuk yapmalısın" diyen takipçisine sert tepki
Oyuncu Aslıhan Gürbüz'den "Evlenip iki çocuk yapmalısın" diyen takipçisine sert tepki
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili yeni açıklama: Tek aktör biz değiliz
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili yeni açıklama: Tek aktör biz değiliz
Polisten kaçan lastik hırsızları kaza yaptı! Aracı bırakıp koşarak kaçtı
Polisten kaçan lastik hırsızları kaza yaptı! Aracı bırakıp koşarak kaçtı
Çete lideri Ayhan Bora Kaplan 5 ayrı suçtan tutuklandı! Emniyet Müdürü serbest kaldı
Çete lideri Ayhan Bora Kaplan 5 ayrı suçtan tutuklandı! Emniyet Müdürü serbest kaldı