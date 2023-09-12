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Muğla'da lastik botla geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da lastik botla geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Muğla'nın Datça ilçesinde Yunan unsurlarınca lastik botla geri itilen 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölge Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin adından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler.

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