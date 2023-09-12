Depoları şimdiden doldurun motorine kallavi zam geliyor! Litresi 40 liraya yükselecek 12 Eylül güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki aşırı yükseliş benzin ve motorine zam olarak yansıyacak. Akaryakıt fiyatları resmen cep yakacak. Motorinin litre fiyatına 13 Eylül Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 2,03 TL zam gelmesi bekleniyor. Böylece motorin İstanbul'da 40 liraya yükselecek.

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Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşı kara kara düşündürüyor. Yeni zam kapıda bu sefer ki çok fena...

Benzin ve motorine yeni zam geliyor. Üstelik 2 liradan fazla gelen zam ile motorin fiyatı 40 lirayı görecek. Benzinde de zam iddiası var ama onun tarihi henüz belli değil.

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Motorinin litre fiyatına 13 Eylül'den itibaren 2,03 TL zam geliyor.

Motorinin litresi zam sonrası İstanbul'da yaklaşık olarak 40,03, Ankara'da 40,57 ve İzmir'de ise 40,74 TL'ye yükselecek.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 36,75 TL

Motorin: 37,93 TL

LPG (Otogaz): 17,24 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin: 36,80 TL

Motorin: 37,93 TL

LPG (Otogaz): 17,69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara benzin fiyatı: 37,18 TL

Ankara motorin fiyatı: 38,36 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 17,60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir benzin fiyatı: 37,24 TL

İzmir motorin fiyatı: 38,52 TL

İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 17,31 TL

107 dolara çıkacak iddiası

ABD'nin ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, 2024 sonunda 93 dolar öngörüsünü değiştirdi ve brent petrol fiyatlarının Aralık 2024'te muhtemelen varil başına 107 dolara çıkacağını açıkladı. Bu da benzin ve motorine çok büyük zamlar geleceğinin habercisi oldu.