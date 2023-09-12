Bursa'da düğünde maganda dehşeti! Silahların sıkıldığı anlar kameraya yansıdı

Bursa Yıldırım'da düğünde bir araya gelen bir grup maganda meşaleler yakıp silahla ateş ettiler. Düğündeki o anlar kameralara yansıdı.

Abone ol

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen düğün töreninde yine silahlar konuştu. Düğün töreni nedeniyle bir araya gelen akrabalar oyun oynadıkları esnada evlerinde bulunduğu meydanda eğlenmek istediler.

Kalabalık içinde bulunan bir kişi yanında taşıdığı tabanca ile havaya arka arkaya ateş açtı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde merkez Osmangazi ilçesinde gelinin evinin bulunduğu sokağa gelen aile yakınları, pompalı tüfek ve tabancalara sokak arasında ateş açıp ortalığı savaş alanına çevirmişti.