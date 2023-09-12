BIST 8.229
DOLAR 26,87
EURO 28,83
ALTIN 1.659,61
HABER /  SPOR

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri toplu sonuçlar Portekiz 9 gol attı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri toplu sonuçlar Portekiz 9 gol attı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 6. haftasına 5 maçla devam edildi.

Abone ol

EURO 2024 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde D ve J gruplarında karşılaşmalar oynandı.

A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı D Grubu mücadelesinde, 7'şer puana sahip Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Rakibini Andrej Kramaric'in golüyle 1-0 mağlup eden Hırvatistan, 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Gruptaki diğer maçta Galler, Aaron Ramsey ve David Brooks'un golleriyle Letonya'yı 2-0 yendi. Galler, bu galibiyetle puanını 7'ye çıkardı.

J Grubu'ndaki karşılaşmada ise Portekiz, sahasında ağırladığı Lüksemburg'u Goncalo Inacio (2), Matias Ramos (2), Diogo Jota (2), Ricardo Horta, Bruno Fernandes ve Joao Felix'in golleriyle 9-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu

Ermenistan - Hırvatistan: 0-1

Letonya - Galler: 0-2

J Grubu

İzlanda - Bosna Hersek: 1-0

Portekiz-Lüksemburg: 9-0

Slovakya - Lihtenştayn: 3-0

ÖNCEKİ HABERLER
Dünyanın boğuştuğu hastalık hakkında uzmanlar uyardı! "Birçok hastalığın risk faktörü"
Dünyanın boğuştuğu hastalık hakkında uzmanlar uyardı! "Birçok hastalığın risk faktörü"
Şırnak'ta 7 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde 113 koyun kesildi, milyonlar havada uçuştu
Şırnak'ta 7 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde 113 koyun kesildi, milyonlar havada uçuştu
Sevgilisinin ailesinden dayak yiyen genç nezarethanede can verdi! "Eve çağırıp tekrar tekrar dövmüşler"
Sevgilisinin ailesinden dayak yiyen genç nezarethanede can verdi! "Eve çağırıp tekrar tekrar dövmüşler"
Paralar bugün hesaplarda olacak! Bakan Göktaş duyurdu
Paralar bugün hesaplarda olacak! Bakan Göktaş duyurdu
Merkez Bankası ihracatta önemli bir karar aldı 3 milyar lira oldu
Merkez Bankası ihracatta önemli bir karar aldı 3 milyar lira oldu
Gıda Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde ilk toplantısını yaptı
Gıda Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde ilk toplantısını yaptı
Aydın'da lastik botla geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Aydın'da lastik botla geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Bursa'da düğünde maganda dehşeti! Silahların sıkıldığı anlar kameraya yansıdı
Bursa'da düğünde maganda dehşeti! Silahların sıkıldığı anlar kameraya yansıdı
Beşiktaş'a şok: İlk maçına çıkan Eric Bailly sakatlandı iddiası
Beşiktaş'a şok: İlk maçına çıkan Eric Bailly sakatlandı iddiası
İneklerine kıyamayan sahipleri yaptıkları ile herkesi şaşırttı! Kopan kuyruğun yerine...
İneklerine kıyamayan sahipleri yaptıkları ile herkesi şaşırttı! Kopan kuyruğun yerine...
Depoları şimdiden doldurun motorine kallavi zam geliyor! Litresi 40 liraya yükselecek 12 Eylül güncel akaryakıt fiyatları
Depoları şimdiden doldurun motorine kallavi zam geliyor! Litresi 40 liraya yükselecek 12 Eylül güncel akaryakıt fiyatları
Muğla'da lastik botla geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Muğla'da lastik botla geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı!