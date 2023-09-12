Kars'ta 4 bin 900 sahte cinsel ürün ele geçirildi!

Kars'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 bin 900 içecek, macun, şeker ve mendilden oluşan sahte cinsel ürün ele geçirildi.

Abone ol

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 iş yeri ve 1 depodan 4 bin 900 sahte cinsel ürün içecek, macun, şeker, mendil muhafaza altına alınırken, olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.A. (32) ve T.Ç. (53) hakkında TCK-186 (Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti) suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan bu tür çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.