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Kars'ta 4 bin 900 sahte cinsel ürün ele geçirildi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kars'ta 4 bin 900 sahte cinsel ürün ele geçirildi!

Kars'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 bin 900 içecek, macun, şeker ve mendilden oluşan sahte cinsel ürün ele geçirildi.

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Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 iş yeri ve 1 depodan 4 bin 900 sahte cinsel ürün içecek, macun, şeker, mendil muhafaza altına alınırken, olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.A. (32) ve T.Ç. (53) hakkında TCK-186 (Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti) suçundan adli işlem yapıldı.
Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan bu tür çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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